La nouvelle éco : le Comité Régional du Tourisme soutient la filière thalasso

Du 19 octobre au 22 novembre 2020, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie (CRTL ) met en place une campagne de communication 100% numérique pour renforcer l'image de l’Occitanie en tant que destination " thalasso" incontournable.

En parallèle le CRTL invite 10 influenceuses à découvrir et tester les cinq centres de thalassothérapie répartis le long du littoral de la région notamment dans l'Hérault le centre thalasso et spa "Les Coralines" à la Grande-Motte et dans le Gard le centre "Thalazur Port-Camargue" au Graud du Roi. En ciblant les réseaux sociaux le CRTL veut élargir la clientèle des centres de thalassothérapie explique Philippe Berto directeur général délégué du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie.

La thalassothérapie attire 1 million d'adeptes par an en France et génère un chiffre d'affaire estimé à 150 millions d'euros par an.

Interview de Philippe Berto directeur général délégué du CRTL Copier

Durant les cinq semaines de cette campagne un jeu concours est proposé permettant de gagner 5 séjours pour deux personnes dans l'un des établissements thalasso d'Occitanie.

Tous les matins, à 7h15, France Bleu Hérault analyse les conditions de reprise d'activité au plus proche des réalités de ceux qui se relèvent. Artisans, commerçants, entrepreneurs témoignent du lundi au vendredi. "Ici, on parle d'ici."