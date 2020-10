La nouvelle éco : le commerce de proximité, "un lien social" mis à l'honneur ce samedi

La journée nationale du commerce de proximité se tiendra samedi 10 octobre partout en France, à l'initiative des Chambres de commerce et d'industrie. Marie-Pierre Joncour, de la CCI Rouen Métropole était l'invité de France Bleu Normandie ce vendredi.

Dans toute la France, 500 communes vont participer ce samedi à la Journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville. Des animations, des dégustations, des visites, des ateliers, des expos photos, etc., tout cela pour "créer un lien social", insiste Marie-Pierre Joncour, qui chapeaute l'opération pour la CCI Rouen Métropole. "Pour certains clients, les commerçants sont les seules personnes qu'ils vont voir dans la journée", poursuit-elle.

"Certains ont perdu des clients qui ne sont pas revenus"

Selon Marie-Pierre Joncour, alors qu'on a beaucoup parlé pendant le confinement d'un retour de la proximité et des circuits courts, tous les commerces n'ont pas bénéficié de la période de la même manière : "Le commerce de proximité a bien profité, notamment les métiers de bouche, et certains se sont mis ensemble pour faire des livraisons. Il y a une tendance, mais il y a aussi des commerçants qui ont perdu des clients qui ne sont pas revenus. Donc on espère, avec cette journée, faire redécouvrir aux clients leurs commerces de proximités."

Marie-Pierre Joncour se félicite du nombre de communes qui ont contacté la CCI pour participer à cette journée nationale. "Il y a aussi désormais des commerçants qui sont dans les conseils municipaux, ce qu'il n'y avait pas il y a quelques années, donc il y a une prise de conscience", conclut-elle.