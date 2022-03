La nouvelle éco - Le Comptoir de campagne ouvre sa première boutique en Côte-d'Or à Gevrey-Chambertin

C'est la nouveauté de la semaine en Côte-d'Or, Comptoir de Campagne ouvre sa première boutique à Gevrey-Chambertin ce mercredi 30 mars. Issue de l'économie sociale et solidaire, cette enseigne veut remettre le commerce dans les villages et en faire un lieu de vie et une vitrine de circuits courts.

Déjà implantée dans plusieurs départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, l'enseigne "Comptoir de campagne" s'implante désormais en Côte-d'Or et ouvre sa première boutique à Gevrey-Chambertin ce mercredi 30 mars. Sa philosophie ? Réimplanter le commerce dans le monde rural en y favorisant les circuits courts. Mais plus qu'un simple magasin, "Comptoir de campagne" est aussi un lieu multiservice et convivial. Entretien avec la présidente de cette jeune pousse lyonnaise, Virginie Hils.

Virginie Hils, présidente de Comptoir de campagne - Comptoir de campagne

Le comptoir de compagne, qu'est ce que c'est ?

Comptoir de campagne, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a pour objectif de remettre des commerces dans les territoires ruraux.

C'est la 14e boutique que vous ouvrez en France et la première en Côte-d'Or. Que va t'on trouver dans cette boutique ?

Dans un comptoir de campagne comme à Gevrey, vous trouverez des produits locaux en circuit court, des fruits et légumes, bien sûr, de la viande, des laitages, des fromages. Et puis l'épicerie sucrée salée, donc des pâtes, du riz, tout ce qu'il faut pour faire ses courses du quotidien et manger sainement tout en participant au développement de l'économie locale. Vous trouverez également des services de proximité et un petit espace "bistrot" pour manger un morceau, boire un verre, rencontrer vos voisins ou participer à une animation ou un petit événement.

Le comptoir de campagne propose en plus de ses espaces commerciaux, des lieux de convivialité pour favoriser le lien social - Le comptoir de campagne

C'est à dire que c'est plus qu'un magasin, c'est un lieu convivial également ?

Exactement. En fait, on a trois objectifs. C'est ramener des services de proximité au cœur des territoires ruraux qui en manquent parfois. C'est également valoriser la production locale et artisanale et c'est enfin favoriser le lien social.

Pourquoi Gevrey-Chambertin pour ouvrir cette boutique ?

On a eu une demande de monsieur le maire Christophe Lucand. Ça démarre souvent comme ça. On est venu regarder comment ça se passait dans cette commune. Là, c'est l'une des plus grosses communes dans laquelle on s'implante. Et puis, il y avait un Vival et le couple qui le tenait souhaitait changer d'activité et donc on a trouvé que ça pouvait être intéressant de s'installer au cœur de Gevrey-Chambertin avec ce concept de comptoir dans un territoire qui est aussi éminemment rural, éminemment tourné vers l'agriculture, plutôt viticole. On trouvait que ça, ça nous ressemblait et c'est pour ça qu'y on ouvre ce mercredi 30 mars, le premier comptoir de Côte d'Or.

Vous avez créé un partenariat avec le lycée viticole de Beaune concernant les vins. Il consiste en quoi ce partenariat?

Effectivement. Quand on s'installe sur un territoire, on travaille avec tout l'écosystème local, les producteurs et les acteurs locaux. On a une personne qui travaille sur le territoire de Bourgogne et du Mâconnais, qui a rencontré effectivement l'école viticole et qui a sélectionné leurs vins pour les référencer. Et c'est notre volonté de mettre en avant l'apprentissage et de jouer le jeu avec eux. Ils ont vraiment adoré aussi notre concept. Donc ça, c'est un beau partenariat. On aura bientôt de nouvelles ouvertures en Côte-d'Or, dans d'autres villages où il y a déjà des pistes. Normalement, ce sera la cas dans quelques mois à Corgoloin et Saulon-la-rue, et d'autres projets sont également en cours dans le département. Ces comptoirs vont ouvrir en franchise. Donc, on cherche des porteurs de projets. Si des entrepreneurs ont envie de créer, de rouvrir des commerces dans leur territoire et dans les villages qui s'ils sont intéressés de le faire avec l'accompagnement de comptoir de campagne, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter via notre site Internet.

Florent et Naima vous accueilleront au Comptoir de campagne de Gevrey-Chambertin - Comptoir de campagne

