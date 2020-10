La Nouvelle Eco : le Comptoir des Sens à Laroin, une première année d'exploitation compliquée

Après un parcours dans plusieurs restaurants gastronomiques, Jérémie HERNANDEZ ouvrait il y a un an, le Comptoir des Sens dans le bourg de Laroin, à 6km de Pau. Proche du gave et des sentiers de balades, cette nouvelle adresse compte pas moins de deux restaurants, Bistrot et Gastro. Jérémie Hernandez à donc atteint son premier objectif d'ouvrir son établissement, mais la crise sanitaire a quelque peu changé les plans du deuxième, sur le plan économique et logistique.

S'adapter en permanence ou fermer

Au Comptoir des Sens, Jérémie HERNANDEZ propose une cuisine type bistrot midi et soir, ainsi qu’une carte gastronomique soir et week-end, à base de produits locaux, frais et de qualité. Un process classique à ce niveau, mais la crise est passée par là. Après le déconfinement, impossible de prévoir. Plus ou presque plus, de réservations avec des services à "0 couvert et d'autres à 40" ! Au Comptoir des Sens, dit Jérémie Hernandez, il faut s'adapter en permanence à la clientèle, ou mettre la clé sous la porte ! Pour autant, à force d'adaptation, il pense terminer sa première année entière d'exploitation, dont il se souviendra longtemps, à l'équilibre.

