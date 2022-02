La nouvelle éco : le concepteur de piscine Ouest Azur souffle sa première bougie

Créée il y a pile un an, en janvier 2021 à Gorron, Ouest Azur s'est spécialisée dans la conception de piscines artisanales et a trouvé sa clientèle en Mayenne. "On n'a pas arrêté", assure Vincent Jagline, dirigeant et l'un des quatre fondateurs. "On a commencé à travailler sur le terrain en avril 2021 et on a fait une belle première saison." Le dirigeant d'Ouest Azur explique devoir répondre à un boom du Covid. "Même pendant l'hiver, on n'a pas arrêté. Les conceptions sont plus régulières qu'on pourrait le penser. Il y a pas mal de gens qui ont des projets."

En 2021, la jeune entreprise a construit une dizaine de piscine. En 2022, Vincent Jagline espère atteindre un objectif de 15 à 20 piscines. "Le carnet de commandes est déjà bien rempli, on se rapproche de notre objectif 2022, on est content", explique-t-il.

Piscines et spas

L'entreprise développe aussi sa conception de spas. "Le spa nous permet de répondre à une autre demande, détaille Vincent Jagline. La piscine, c'est un projet de gros œuvre en quelque sorte, alors que le spa est plus facile à mettre en place. Cette offre complémentaire nous permet aussi de travailler en continu, pour ne pas être dans le rush pendant les beaux jours."

Installée à Gorron, Ouest Azur va ouvrir un espace d'exposition à Ernée, en partie consacré au spa. "Aujourd'hui, on a notre local de préparation et de conception des piscines à Gorron, mais on a besoin d'un local de visibilité pour officialiser nos ventes de spas." Ce nouvel espace pour mettre en avant les réalisations de l'entreprise et échanger sur les projets des clients ouvrira le 4 mars 2022.

En octobre dernier, les quatre associés ont embauché un premier salarié, un plombier-électricien-soudeur, "certainement un deuxième à venir très prochainement", ajoute Vincent Jagline.