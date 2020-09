La nouvelle éco : le confinement a donné naissance au Kitchen place

Dans l'ancien restaurant de Florian Koenig, "Maryse et Eugénie", à cause des normes sanitaires, il devait passer de 40 couverts assis à 18. Avec une perte de rentabilité. Alors pour contourner les contraintes d'espace et de personnels, il a modifié le concept et créé le Kitchen place. Un lieu qui mêle événements privés ou professionnels, gastronomie, convivialité, ou expositions.

Car les besoins de la clientèle ont évoluées. De plus en plus de clients n'ont pas forcément envie déjeuner à proximités d'inconnus. D'où l'idée de proposer une privatisation de l'espace, de faire des réceptions sur mesure. Les gens restent entrent eux avec un sentiment de sécurité selon Florian Koenig.