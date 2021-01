La nouvelle éco : le Conflent a désormais son Fab Lab

Fab Lab pour "laboratoire de fabrication". Le concept né sur les campus américains il y a une vingtaine d'année a désormais sa déclinaison à Prades. L'association de recyclage catalan (ARC) vient d'inaugurer le sien, dans ses locaux de la route de Ria. "C'est un lieu de fabrication mais collectif, ouvert, pour créer et expérimenter" détaille Audrey Riera-Sabina, la présidente de l'ARC. "Ça doit être un espace de partage de connaissances, de transmission de savoirs-faire et d'éducation populaire".

Sur place , les adhérents peuvent donc avoir accès à plusieurs machines : des imprimantes et des scanners 3D, des postes à souder, un découpeur-graveur CO2, une floqueuse, etc... "L'idée est de changer la façon de consommer" explique Audrey Riera-Sabina. "Ici vous pouvez être à la fois concepteur, fabricant et consommateur ! Aucun intermédiaire, aucun transport, aucun stockage... la pièce défectueuse de votre cafetière vous pouvez la fabriquer ici au lieu de la commander à l'autre bout du monde. Sur place il y a des personnes qui sont formées à l'utilisation des machines et qui peuvent vous encadrer."

L'adhésion à l'ARC est de 40 euros (20 euros pour les étudiants ou les chômeurs).

L'interview de Audrey Riera-Sabina est à réécouter ici.