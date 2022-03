La nouvelle éco : Le conflit entre la Russie et l'Ukraine fragilise un fabricant de chalets à Fenouillet

En plein conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, une entreprise de Fenouillet au nord de Toulouse, pâtit de cette guerre. Le constructeur de maisons en bois "Log House France", qui fabrique des chalets en rondins. Le bois vient justement de Russie et d'Ukraine.

La société Log House France, installée à Fenouillet au nord de Toulouse, commercialise des chalets en bois (chalet fuste) en France et en Occitanie. Elle travaille avec l'Ukraine et la Russie, d'où viennent les essences de mélèze et de cèdre, un bois noble, particulièrement résistant. les chalets sont même assemblés en Europe de l'Est avant d'être livrés aux clients. La guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine fragilise cette entreprise qui a commencé à trouver de nouveaux partenaires pour fabriquer les chalets ou les maisons modulaires en Slovaquie et en Estonie, où la matière première et le savoir-faire existent.

Le gérant, Loïc Nicolas explique qu'il va certainement devoir acheter son bois en Finlande et en Suède, 50% plus cher, puisque l'accès à la Russie n'est plus possible. Des clients avaient commandé un chalet à Saint-Godens, au sud de Toulouse "mais la commande ne pourra pas être honorée tout de suite" regrette Loïc Nicolas qui va devoir aider au relogement de ses clients en attendant. "On avait six maisons en commande en Russie, payée pour moitié, cela va nous coûter cher."

Le gérant avait déjà connu la période de l'invasion en Crimée en 2014, il n'avait pas reçu d'aides de l'Etat. Il espère cette fois une aide économique du gouvernement.