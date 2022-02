La nouvelle éco : le constructeur mayennais de camping-cars Rapido forme et recrute de nouveaux salariés

La société Rapido, à Mayenne, tourne à plein régime et cherche à former et à recruter une centaine de nouveaux collaborateurs. Une nouvelle ligne de production a été ouverte.

Tout roule pour Rapido, le constructeur de camping-cars à Mayenne. La société cherche à former et à recruter une centaine de personnes d'ici l'été. Rapido a ouvert une nouvelle ligne de production et pour la faire fonctionner il y a un gros besoin de main d'oeuvre.

Les futurs salariés arriveront dans une entreprise qui a un carnet de commandes bien rempli. Nadia Oger est la directrice des ressources humaines de la société mayennaise : "on recherche des personnes qui ont envie de s'investir sur du long terme et qui ont des habiletés manuelles. On n'exige pas de compétences spécifiques puisque tout profil peut venir chez nous car on a mis en place une formation au sein même de notre groupe pour apprendre les différents métiers. Les apprenants auront un contrat de professionnalisation de 6 mois et ensuite l'idée c'est de les prendre sur des postes pérennes, on ouvrira donc des postes en CDI. On a besoin de personnel pour faire fonctionner la 5ème ligne de production qu'on vient d'ouvrir et qui tourne pour l'instant un peu au ralenti".

Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez appeler les trois interlocutrices de Randstadt Inhouse chez Rapido. Elles sont joignables au 02.43.32.38.93.