La nouvelle éco : les clients poussés vers les magasins d'informatique depuis le confinement

Les magasins spécialisés en informatique, l'un des rares commerces où la demande a augmenté pendant le confinement et depuis. Le gérant du magasin "ORDIServices" à Dijon en Côte-d'Or, a vu les appels se multiplier et son chiffre d'affaire augmenter de près de 10%.

Depuis le confinement, vous appelez vos petits enfants sur le logiciel vidéo "Zoom", ou vous êtes mis au télétravail ? Vous arrachez les cheveux pour faire fonctionner tous ça sur votre ordinateur? Les spécialistes en informatique, tirent leur épingle du jeu, et même profit de la crise sanitaire. Notre nouvelle façon de vivre avec le virus passe par le numérique. La boutique de réparation d'ordinateurs et de vente en neuf et occasion "ORDIService" à Dijon observe même une hausse du chiffre d'affaire de 10 %.

Notre interview de Philippe Rigoulout, le gérant de la boutique