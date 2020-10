"La nouvelle Eco" : le couvre-feu fait chuter les ventes des volailles sarthoises de Pascal Cosnet

Le retour du couvre-feu n'est pas une bonne nouvelle pour les éleveurs et producteurs sarthois qui fournissent les restaurants de toute la France. C'est le cas par exemple de Pascal Cosnet, éleveur de poulardes haut de gamme pour les restaurants étoilés. Il élève 30.000 volailles par an. Et certains de ces clients n'ont toujours pas rouvert depuis le confinement.

Depuis le printemps, la situation est catastrophique.

Les volailles pour les restaurants étoilés de Pascal Cosnet en Sarthe © Radio France - Christelle Caillot

J'ai perdu 40.000 euros en trois mois

La famille de Pascal Cosnet élève des volailles depuis six générations et il n'avait jamais été confronté à une telle situation. Il produit 30.000 volailles par an et 85% de ses clients sont des restaurants haut de gamme. La plupart ont trois étoiles au guide Michelin. Le problème, c'est que depuis le confinement, certains de ses établissements n'ont toujours pas rouvert. "J'ai perdu 40.000 euros en trois mois" souligne Pascal Cosnet, éleveur à Coulans-sur-Gée. "J'ai écoulé ma marchandise avec des rabais de plus de 50% à la grande distribution".

À moins de deux mois des fêtes de fin d'années, la situation pourrait peut-être s'arranger un peu pour cet éleveur sarthois qui est plutôt confiant. Selon lui, même si certains restaurants resteront fermés, il y aura une clientèle en traiteur et en plats cuisinés chez les bouchers, et charcutiers. "Nous avons un bon carnet d'adresse et nous devrions faire de belles commandes" rajoute Pascal Cosnet.

L'un des poulaillers de Pascal Cosnet à Coulans-sur-Gée © Radio France - Christelle Caillot

