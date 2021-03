La Nouvelle Eco : le décollage des scooters électriques du Poitou

l'Entreprise IMF Industrie s'est spécialisée depuis un bon moment dans le scooter et après le bon vieux scooter thermique, le tout électrique connait une croissance exponentielle. En 2007, l'aventure a débuté pour Eric Pineault avec l'importation de scooters fabriqués en Asie, un septennat plus tard, le chef d'entreprise se lance carrément dans la construction d'un scooter 100% français. Et ça marche fort notamment chez les livreurs comme nous l'explique Arthur Pineault " Le scooter électrique a explosé dans le domaine professionnel dans le domaine de la livraison principalement, où on réalise 30% de nos immatriculations électriques chez ces professionnels concernant en revanche le grand public comme il n'y a pas encore de réelles solutions dans les petites villes et les les villes moyennes, les gens sont encore un peu timides et restent sur le thermique encore."

la borne de recharges pour les scooters électriques - IMF Industrie

De grosses économies sur le budget carburant et entretien

Comme pour la voiture électrique le nerf de la guerre reste la présence sur le territoire de bornes accessibles pour ces deux roues afin de gagner en autonomie, et pour cela IMF Industrie a développé une stratégie: "Nous développons des relais-stations qui permettent à l'utilisateur une réelle solution pour sa batterie dont l'autonomie initiale est normalement de 70 km, pour un abonnement qu'il paie chaque mois il peut faire le plein (d'énergie) de son deux roues en quelques minutes. Alors on ne préfère pas mettre ces stations en libre service dans les rues, mais on préfère fonctionner avec des petits commerces, des petits concessionnaires c'est notre politique. Aujourd'hui il nous manque encore un peu de communication de visibilité pour que les communes et les villes s'impliquent aussi."

Côté prix: l'achat d'une scooter électrique neuf s'aligne à peu près sur un scooter thermique surtout grâce aux différents bonus écologiques des collectivités et de l' Etat et après vous faites de grosses économies sur le budget carburant et entretien.