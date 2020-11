La nouvelle éco : le département des Ardennes aide les commerçants grâce à un site internet

C'est un phénomène qui se développe de plus en plus en cette nouvelle période de confinement. Le "click & collect", la vente en ligne et à emporter, est le nouveau mode de vente choisi par bon nombre de commerces, fermés pour la plupart depuis le vendredi 30 octobre.

Dans les Ardennes, un site propose un "click & collect" depuis le premier confinement. Mescoursesenardennes.fr regroupe aujourd'hui 150 commerçants du département. Ils vendent leurs produits directement aux consommateurs. Une très belle opportunité pour Amélie Hallais, gérante de la sellerie Hallais à Damouzy : "On n'a plus de salons, de marchés. Tout ce qui nous permettait de nous faire connaître, on ne l'a plus. La seule solution, c'est internet. Cette plateforme représente tout ce qu'il faut."

1.800 produits disponibles sur le site

En quelques clics, le client accède aux 1.800 produits variés proposés par les commerces, des produits de beauté à l'alimentaire, en passant par la décoration de la maison. Un moyen d'écouler les stocks pour Amélie Hallais : "Il faut vendre nos productions car il y a les factures à payer, explique la créatrice. C'est une autre façon de faire et ça me permet de retrouver mes clients, quand ils viennent chercher les produits, tout en gardant les gestes de sécurité."

Autre avantage du site : la communication. "J'espère que ça va m'apporter une plus grande visibilité, confie Audrey Christophe, gérante de la marque Etoile Fil'ante, créatrice de linges de bain à Carignan. Ça crée une vitrine supplémentaire malgré le confinement."

Un site 100% local

Pour l'instant, les deux créatrices inscrites il y a quelques semaines sur le site initié par le Département, n'ont pas de retour de clients. Mais elles espèrent insuffler une conscience "locale" aux consommateurs : "Pendant le premier confinement, on a vu que les choses pouvaient changer. Il faut que l'appel à l'artisanat et aux commerces locaux deviennent un réflexe", conclut Audrey Christophe.