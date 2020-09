La nouvelle éco : "Le dépose minus" à Bordeaux, une garderie le temps de faire les courses

Julie Le Guilly, jeune maman de trois garçons, connaît bien les difficultés que les parents rencontrent à faire les courses tout en surveillant les enfants. Pour eux, elle a créé " Le dépose minus", garderie express le temps d'une course ou d'un rendez-vous médical.

Le nom de l'entreprise, "Le dépose minus", résume bien le concept. Les parents peuvent déposer pour quelques heures leurs enfants au local de Julie Le Guilly, le temps de faire les courses ou de se rendre à un rendez-vous médical. La jeune maman a imaginé le projet au milieu des rayonnages d'un magasin de bricolage, alors qu'elle essayait de choisir du parquet tout en courant derrière ses trois garçons. "Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Je vais souvent au centre-ville faire mes courses, et c'était un service qui manquait pour les parents bordelais. On a des enfants qui sont trop grands pour la halte-garderie mais trop petits pour rester seuls à la maison. "

Ainsi est né "Le dépose minus", qu’elle a ouvert le 9 septembre rue Huguerie. Il s’adresse aux 3-11 ans, ceux qui sont déjà trop grands pour la halte-garderie mais encore trop petits pour rester seuls à la maison. Julie Le Guilly accueille pour l’instant les enfants le mercredi, le samedi, et pendant les vacances scolaires. Le reste du temps, elle travaille comme responsable des ressources humaines dans une autre entreprise.

"Comme une nouvelle chambre"

Les parents peuvent réserver des créneaux sur le site, ou passer à l'improviste en cas de course imprévue. Julie Le Guilly assure que les petits n'ont aucun mal à s'adapter : "C'est comme une nouvelle chambre avec de nouveaux jouets ! Quand ils arrivent, je suis déjà en train de jouer, pour les inciter à venir. A l'entrée il y a un meuble avec des voitures, des têtes à coiffer... Cela donne envie."

"Le dépose minus" est ouvert de 9 h à 19 h, avec un tarif de base à 10 euros de l’heure. Julie Le Guilly propose également deux formules sur son site : la "Minus", 2 h offertes pour 10 h achetées, et la "Maximus", 5 h offertes pour 20 h achetées. A terme, la fondatrice voudrait ouvrir d’autres locaux, à Bordeaux et ailleurs.

