La nouvelle éco - Le dépôt vente "La Farondole" change le regard des femmes sur leur propre corps

On peut être belle sans forcément avoir une taille mannequin comme veulent les imposer les "diktats" de la mode. Et pour se sentir belle sans se ruiner, le dépôt vente "La Farondole" à Dijon propose des vêtements à partir de la taille 44.

Situé au 17 avenue de Langres à Dijon, le dépôt vente "La Farondole" a su, en un an d'activité, changer le regard des femmes sur leurs corps en transformant leurs rondeurs en atouts. La boutique est spécialisée dans les grandes tailles à partir du 44 et propose aussi des accessoires pour accompagner les vêtements. Entretien avec sa créatrice et gérante Nathalie Udvardi-Lachaise.

Pourquoi avez vous choisi se vous spécialiser uniquement dans les grandes tailles?

Parce que je suis concernée et que j'ai toujours été une adepte des dépôts-vente, du troc de vêtements, des vide greniers. Ma taille ayant évoluée, je trouve de moins en moins de grandes tailles dans les dépôts-vente "classiques". Donc, j'ai vraiment voulu m'orienter vers cette piste là et je me suis aperçue qu'il y avait quand même une forte demande. Moi, je suis à l'aise avec mon corps. J'ai arrêté les régimes et toutes ces choses là, et j'ai fini par m'accepter comme j'étais. Et puis, on peut aussi être belle avec une taille au delà de 44,

C'est à dire qu'il y a toute une partie psychologique derrière cette activité ?

J'ai des clientes qui se sentent très bien dans leur peau. Elles n'ont pas besoin de moi. Et puis, il y en a d'autres que j'accompagne de manière plus personnelle.

D'où proviennent les vêtements?

Ce sont des déposantes qui apportent les articles qu'elles ne veulent plus porter. J'ai des personnes qui ont perdu du poids et qui veulent maintenant passer à autre chose. C'est une façon de refaire une garde robe adaptée. Et puis, j'ai des personnes qui aiment renouveler même si elles n'ont pas changé de taille. On détermine le prix qu'elles récupéreront au terme du contrat. Et bien sûr, j'applique ma commission sur le prix boutique. Les vêtements doivent être lavés, doivent être "tendance", pas abîmés. S'il y a un petit défaut, mais que l'article reste présentable et que j'estime qu'il peut avoir une seconde vie, on le signale sur l'étiquette.

Il y a tout un marché qui se développe autour du vêtement d'occasion avec notamment beaucoup de sites sur internet. Comment vous positionnez vous par rapport à ces sites? Qu'est ce qui fait la différence?

Je ne les vois pas trop comme des concurrents. Le soleil peut briller pour tout le monde. L'avantage qu'on a peut être à "La Farandole", c'est qu'on peut venir essayer. Je donne mon avis, je donne des conseils. Et si la cliente souhaite quand même acquérir un vêtement pas forcément le plus adapté pour elle, elle reste complètement libre bien sûr. Et concernant les autres dépôts-vente sur Dijon, ils ne sont pas forcément sur le créneau de la grande taille, et je les considère comme des collègues.

Vous êtes sous le statut d'EURL et vous arrivez au terme de la première année d'activité. Est ce que ca correspond à peu près à vos attentes?

Il y a des choses que je n'avais pas prévu, forcément avec l'épidémie de covid. Au niveau du chiffre d'affaires, je paye mes charges mais je ne peux pas encore me tirer de revenu, mais le regard global que j'ai sur ce nouveau métier est complètement satisfaisant. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. La satisfaction, c'est ailleurs quand j'ai des remerciements ou simplement quand on me dit que j'ai redonné le goût de se vêtir. Pour moi, c'est énorme, et c'est aussi le but de cette aventure. A terme, il faudra quand même que je puisse en vivre. Mais voilà, l'essentiel est ailleurs.

La boutique est désormais ouverte tous les après-midi au 17 avenue de Langres à Dijon.