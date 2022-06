La Nouvelle éco : le dernier restaurant de Saint-Août cherche un repreneur

“Je n’aurais pas pu faire autre chose : le commerce, c’était mon truc”, reconnaît Marie-France Buron, une figure à Saint-Août. Elle n’avait que 23 ans et son mari André 24 ans quand tous deux ont acheté le bar-restaurant Le Commerce à Saint-Août six mois après s’être mariés. C’était en 1982. La commune comptait alors quatre restaurants. Les trois autres ont fermé depuis.

Une cuisine familiale

Au Commerce, la cuisine comme l'ambiance est familiale : salades et grillades l’été, pot au feu, blanquette et tête de veau l’hiver. Un plat unique le midi pour une clientèle de passage et d’ouvriers. La capacité d’accueil est de 30 à 35 personnes. Après avoir travaillé dans une maison de retraite à Issoudun, André, son mari, à la retraite depuis cinq ans, officie en cuisine.

En face du restaurant, Marie-France et André disposent d’une salle pouvant recevoir jusqu’à 80 convives pour des repas de famille ou associatifs les fins de semaine. Le couple tient aussi la buvette sur le marché de Saint-Août, le mardi, véritable poumon économique de la commune.

“Ça va me faire quelque chose quand on va arrêter”, ne cache pas Marie-France Buron. Mais sa décision est prise : en fin d’année, elle raccrochera le tablier après quarante années passées au Commerce. “La précédente propriétaire était restée vingt-cinq ans”, précise-t-elle.

Fermé pendant le Covid

Durant la crise sanitaire, l’établissement est resté fermé sept mois. “On a eu plus de temps pour faire autre chose, prendre des vacances, s’occuper des enfants et des petits-enfants", explique Marie-France Buron. Si elle était contente de reprendre, elle avoue que la motivation n'était plus la même.

Depuis deux mois, elle a mis son commerce en vente dans une agence. Elle va également faire appel à la CCI pour l'aider à trouver un repreneur. “Évidemment on aimerait que ça reste ouvert, sinon, il n’y aura plus de restaurant à Saint-Août, souligne-t-elle. Un couple qui reprendrait l’affaire aurait des choses à développer.” Marie-France et André attendent maintenant les premières visites.