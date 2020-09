La nouvelle éco : le diocèse de Perpignan-Elne face à ses difficultés financières

En France, l’Eglise catholique estime qu’elle a perdu entre 50 et 60 millions d’euros à cause de la crise du coronavirus. Dans les Pyrénées-Orientales, le diocèse Perpignan-Elne évalue ses pertes à environ 600 000 euros. "D’ordinaire nos ressources annuelles sont de l’ordre de 3 millions d’euros", explique Stéphanie Valdeyron, l’économe du diocèse. "Cette année, nous allons tabler sur 2,4 millions seulement. Nous qui avions déjà une situation économique très compliquée, c’est encore plus problématique".

C’est évidemment l’épidémie de Covid-19 et le confinement qui ont encore plus plombé les comptes de l’Eglise en Pays Catalan. Plus de messes, plus de mariages, plus de baptêmes : l’absence de quêtes se fait durement ressentir. "Les offrandes de cierges ont également fortement diminué : même si les églises sont restées ouvertes, beaucoup moins de personnes sont sorties pour aller se recueillir. Les pertes sont plus conséquentes. _Le Covid n’a fait qu’aggraver la situation_".

Les prêtres ont accepté de baisser leurs indemnités

Le diocèse a ainsi dû se résoudre à mettre en place un plan de restructuration économique. "Nous avons été obligés de licencier cinq salariés avec un accompagnement et des contrats de sécurisation professionnels". Au final, avec les licenciements, les départs volontaires ou les départs en retraite, il ne reste plus que 20 salariés au diocèse contre 30 auparavant."Ce n’est vraiment pas facile" reconnait Stéphanie Valdeyron. Les prêtres ont également fait des efforts : leurs indemnités ont baissé d’environ 100 euros par mois.

Par ailleurs l’évêché cherche aussi à se séparer d’une partie de ses biens immobiliers afin de dégager des liquidités. Ainsi, à Saleilles le presbytère –inoccupé- vient d’être racheté par la commune.

"Nous sommes dans l’espérance du Seigneur donc _nous gardons espoir_" sourit malgré tout Stéphanie Valdeyron. "Les fidèles peuvent toujours nous faire un don par courrier ou via notre site internet".