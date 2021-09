La Nouvelle Éco : le directeur de la SATA optimiste avant la saison de ski

France Bleu Isère : Comment abordez-vous la saison d'hiver?

Frédéric Boutet, directeur général de la SATA : Je l'aborde avec beaucoup beaucoup d'optimisme. Si je parle un peu des tendances commerciales, on se rend compte que c'est beaucoup l'individuel qui fonctionne énormément par rapport aux tour opérateurs. [On a] beaucoup beaucoup de réservations de familles, beaucoup beaucoup de réservations individuelles y compris venant de l'étranger - l'Angleterre, la Belgique, la Hollande et les pays scandinaves. La deuxième chose comment je la vois cette saison ? Je la vois avec obligatoirement quelque chose qui se profile et qui s'appellera le pass sanitaire. Sera-t-il obligatoire à la commande des forfaits ? Sera-t-il obligatoire à chaque passage en borne ? Ou sera t-il obligatoire avec des contrôles aléatoires ? Là il va falloir que très rapidement l'État nous dise ce qu'il attend de nous parce que techniquement on ne sait pas tout faire, et cela coûte de l'argent. La deuxième chose c'est que, humainement, transformer nos équipes en contrôleurs c'est autre chose...

Nous sommes actuellement en intersaison, c'est généralement le moment où les stations réalisent des travaux, des investissements. Avez-vous diminué ce niveau d'investissement en raison de la crise du Covid, ou alors est-ce que vous l'avez maintenu? Quels sont les travaux en cours?

Il y a beaucoup de travaux en cours sur l'ensemble des trois domaines. ?Nous avons maintenu complètement notre investissement. Cette année nous avons un investissement à hauteur de 30 millions d'euros ; l'année prochaine aux alentours de 40 millions d'euros .

Combien de nouvelles installations sur vos domaines?

Sur nos domaines en installations type remontées mécaniques nous en avons au moins quatre, mais qui s'accompagnent de pistes et qui s'accompagnent aussi d'enneigeurs.

Est-ce qu'il y a des éléments bloquants dans ces travaux , ces investissements?

Il y a trois éléments bloquants. Déjà avec la crise du Covid l'outil industriel de la filière amont s'est adapté et donc aujourd'hui reprendre le rythme et nous livrer en temps et en heure c'est compliqué. La deuxième chose qui vient vite derrière c'est tout l'approvisionnement des matières premières - le bois et l'acier. Et puis la troisième chose pour nous qui est compliquée c'est la lourdeur administrative. C'est-à-dire que les délais de réponse de l'administratif sur tout ce qui est réglementaire est très très long voir surdimensionné sur un certain nombre de sujets.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?