La nouvelle éco : le distributeur de plats cuisinés de Couzeix a du mal à décoller avec le reconfinement

Le concept très innovant et quasi unique en France avait séduit lors de son installation dans la zone Océalim de Couzeix en février dernier. Le distributeur de plats cuisinés "Les petits plats d'Eugénie" avait dés le début attiré bon nombre de clients, notamment des personnes travaillant dans les entreprises du secteur. Mais depuis il y a eu le premier confinement, et aujourd'hui le deuxième confinement. Pourtant le distributeur de plats cuisinés avec des produits achetés en circuits courts est toujours en activité. Et il reste malgré les circonstances réapprovisionné tous les jours avec une quarantaine de plats frais disponibles et qui varient aussi avec les saisons.

Le distributeur déserté par les salariés en télétravail

C'est la gérante de la rôtisserie Coq frit' à Limoges qui avait lancé le projet en préparant les petits plats dans son laboratoire. "Le distributeur ayant été installé juste avant le premier confinement on n'a pas eu la possibilité de développer la communication comme on l'aurait souhaité" déplore son associé André Durieux. Et le nouveau confinement n'arrange rien. "Les gens en télétravail sont absents des lieux d'activité et les activités des uns et des autres, associatives et sportives ayant cessé, les gens restent chez eux et ne viennent plus jusqu'ici" précise encore André Durieux. Mais avec la gérante Christine Treilhou, il a bon espoir de mettre en place une application pour que les gens commandent directement mais là encore le double confinement a retardé les choses.