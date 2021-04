Le domaine de Commétreuil à Bouilly sera "un lieu ouvert aux Marnais" selon le futur propriétaire

Une joie et un soulagement pour Edouard Daehn. Le fondateur de la société Barn Hôtel a été choisi mercredi 31 mars par le comité syndical du Parc régional de la Montagne de Reims pour la réhabilitation du domaine de Commétreuil à Bouilly. Parmi les trois projets sur la table, les élus ont donc choisi la construction d'un hôtel et d'un restaurant autour de ce château et de son parc de 150 hectares, en vente depuis 2013.

Pour Edouard Daehn, déjà propriétaire d'un hôtel du même genre dans les Yvelines, le Barn est "un lieu de passage qui ressemble à une auberge, à un hôtel. Un lieu dirigé vers la nature." Le site proposera, par exemple, un potager et un verger : "Dans le premier établissement, on a créé un potager en permaculture qui produit entre 5 et 7 tonnes de légumes par an. L'idée, c'est d'avoir une activité locavore."

Le dossier déposé par Edouard Daehn fait aussi état d'une activité équestre : "On a aucune volonté de développer un haras dans cet espace, en revanche, il y aura une dizaine de chevaux disponibles pour les balades et pour les Marnais."

Un lieu pour les touristes et les Marnais

Les Marnais, une cible privilégiée du Barn : "Le domaine s'inscrira dans une localité, au sein d'une région, il doit être un moteur. C'est important d'avoir des Marnais, c'est un lieu que l'on veut ouvert. On va d'ailleurs créer des allées pour réunir les différentes communes."

Le coût du projet : 20 millions d'euros, entièrement porté avec les fonds propres de la société. Le bâtiment principal, le château, est en bon état selon Edouard Daehn et servira pour "des espaces communs." Des bâtiments "majoritairement en bois" seront construits pour accueillir les 80 chambres du projet. Le prix varie entre 150 et 250 euros la nuit.

Le permis de construire devrait être déposé dans les prochains jours.

Un projet qui ne plaît pas à tout le monde

Avec 90 voix, le projet d'Edouard Daehn a fait la quasi-unanimité au comité syndical du Parc régional de la Montagne de Reims. Le parc naturel porté par l'ancien président de la Maison Taittinger, Pierre-Emmanuel Taittinger, collecte lui 13 voix.

Pour la section Europe Ecologie les Verts de la Marne, les "élus regardent vers le passé (avec cette vente ndlr.) Le domaine de Commétreuil, qui fait aujourd'hui parti du domaine public, vient d'être destiné à une construction hôtelière de haute gamme privée."

Le groupe écologiste regrette "qu'une consultation publique plus large n'ait pas été faite afin de choisir le projet le plus adéquat. Nous demandons que le bon sens reprenne le dessus et qu'un nouvel examen soit effectué [...], en direction d'un véritable projet d'intérêt général destiné au plus grand nombre et notamment en direction des enfants et de la jeunesse."