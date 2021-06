La Nouvelle Éco : le Domaine de Poulaines veut attirer plus de visiteurs

Pour trouver le Domaine de Poulaines, il ne faut pas se fier aux panneaux signalétiques. Et pour cause : il n’y en a pas. Ce que déplore sa propriétaire, Valérie Esnault, dont les demandes sont restées jusqu’ici sans suite alors que le lieu jouit du label national Jardin remarquable.

Depuis 2014, elle ouvre au public de la mi-avril à fin octobre les 5 hectares de ses jardins d’atmosphère et son arboretum. Des arbres et buis centenaires entourent un manoir aux charpentes Renaissance et des communs des XVIIe et XIXe siècles. À cette période de l’année, c’est un festival de couleurs et de senteurs : “les glycines sont magnifiques et il y a des roses partout”, commente Valérie Esnault, la propriètaire du site.

Un maintien de la fréquentation en 2020

Durant le premier confinement, bloquée à Poulaines, elle a posté de nombreuses photos du domaine sur les réseaux sociaux qui ont permis de fédérer une communauté. Au moment du déconfinement, le domaine a fait le plein de visiteurs avides d’espace et de nature. Sur les dix derniers jours de mai 2020, il y a eu autant de visiteurs que pour tout le mois de mai 2019. Malgré une ouverture plus tardive pour le week-end de l’Ascension, La fréquentation s’est maintenue en 2020 avec près de 7000 visiteurs. Les deux gîtes d’une capacité de 10 personnes ont également été très appréciés, notamment par des parisiens et des Belges venus se mettre au vert pour travailler.

Le Domaine de Poulaines a rouvert depuis le 1er mai. - Domaine de Poulaines

Toutefois, pour être rentable, le Domaine de Poulaines doit attirer plus de visiteurs et en particulier des groupes et des scolaires, ce que le contexte sanitaire ne favorise pas. Cette année, il a rouvert le 1er mai afin d’offrir une idée de sortie aux personnes habitant dans les 30 km à la ronde jusqu’à la fin des restrictions de déplacement mais la fréquentation s’est ressentie d’une météo pluvieuse.

Des animations ce week-end

Programmés les 4, 5 et 6 juin “Les rendez-vous au jardin” marquent donc le véritable coup d’envoi de la saison estivale. La visite des jardins sera agrémentée de panneaux d’interprétation. Une brochure-guide et deux livrets-jeux de piste pour petits et grands seront disponibles à l’entrée. Des pique-nique pour deux personnes seront également proposés. Enfin, les visiteurs pourront assister à une pièce de théâtre en plein air, “L'homme qui plantait des arbres”, tirée de l’œuvre de Giono. Les réservations sont conseillées compte tenu de la jauge limitée.