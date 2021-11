La nouvelle éco - un calendrier de l'Avent pour titiller vos papilles grâce au "Domaine du Goût"

Créée en 2018, l'entreprise dijonnaise le Domaine du Goût a inventé le concept d'un calendrier de l'Avent basé sur la découverte et la dégustation de vins 100% français. L'idée a fait mouche et séduit de plus en plus les amateurs de l'Hexagone mais désormais aussi, bien au delà de nos frontières. Entretien avec le fondateur du "Domaine du Goût", Sébastien Bricout.

Sébastien Bricout, fondateur du "Domaine du Goût" à Dijon Copier

C'est la quatrième année que vous proposez ce calendrier de l'Avent, quels sont vos objectifs en termes de ventes?

C'est un calendrier de l'Avent qui marche fortement bien. Tous les ans, on double les ventes. Cette année, on va faire plusieurs milliers de ventes, c'est un marché qui est vraiment porteur. Pour la petite anecdote, cette année, on a commencé les ventes dès le 18 août pour la toute première commande. On suit nos objectifs et on va quasiment doubler nos ventes dans quelques jours.

C'est un peu le produit phare?

C'est le produit phare même si c'est un produit très saisonnier. Au début, on réalisait près 80% de nos ventes avec ce calendrier de l'Avent, mais depuis la pandémie, on a rajouté une corde à notre arc avec des dégustations en ligne pour les entreprises, c'est une nouvelle activité.

Le Domaine du goût a participé en fin de semaine dernière au salon de "Made in France" à Paris. Quel retour en avez vous?

C'est un super salon. C'est quatre jours, avec quasiment 100 000 visiteurs et 800 exposants. Pour nous, c'est une véritable vitrine parce que ça nous permet de rencontrer notre public, soit des particuliers, soit des entreprises, car il faut savoir qu'une grosse partie de notre activité se passe pour les entreprises. Par exemple, on est capable de personnaliser sur les calendriers de l'Avent avec le logo de l'entreprise. Et puis, en terme de communication, ce salon est important parce qu'il y a énormément de médias, notamment en cette année préélectorale. Beaucoup de médias et beaucoup de politiques sont passés sur notre stand.

Vous êtes assez modeste parce car vous avez aussi décroché un rendez vous à l'ambassade des Etats-Unis?

Exactement. Il y a une petite délégation de trois ou quatre personnes qui est passée sur le stand. Et puis voilà, on parlait en anglais et en fait, c'étaient des salariés de l'ambassade des Etats-Unis. Ils nous ont invité le 1er décembre pour faire une exposition à l'ambassade à Paris dans le 8ème, pour présenter nos calendriers et voir comment on peut accélérer le business aux Etats-Unis. Mais il faut savoir notre positionnement est %100 français, on ne fait que du "made in France", qu'il s'agisse des vins mais aussi les cartons, tout est produit en France. C'est donc une véritable vitrine pour les produits français et c'est notamment ce qui fait la force de Domaine du Goût, et c'est aussi pour ça qu'on commence à s'exporter de mieux en mieux.

Ça représente combien l'export pour vous aujourd'hui?

Pour les calendriers, c'est encore petit. Cela représente environ 10 à 15%. Par contre, pour les dégustations en ligne, 60% se font à l'export, avec l'Europe, l'Amérique du Nord ou l'Asie. Les dégustations sont réalisées en général en anglais, en espagnol ou en italien.

Cela fait plus de quatre ans maintenant que vous avez créé votre entreprise "Le Domaine du Goût" sur un marché très concurrentiel, comment vous positionnez vous pour faire la différence vis à vis de vos concurrents?

En fait, on a des produits un peu particuliers. Les calendriers de l'Avent, on est les seuls à les proposer et pour les dégustations en ligne. On a réussi à aller très, très vite depuis le confinement. On est les seuls à proposer des dégustations à l'international. On est aussi les seuls à proposer des dégustations en vins ou champagnes, avec un accord vin / fromage ou champagne / macarons, par exemple. Puis, on est également très fort en terme de personnalisation, c'est ce qui fait qu'on est vraiment unique et que pour l'instant, ça marche!

Vous employez combien de salariés aujourd'hui?

Aujourd'hui, on est entre 6 et 8 à temps plein en fonction des périodes. Ici, à Dijon, au village by CA, et je travaille également avec une cinquantaine de partenaires vignerons. J'ai également quatre sommeliers qui nous aident dans la sélection des vins, dans les animations œnologiques. Et tout ça, en l'espace de quatre ans.

Vous avez réussi à atteindre quel chiffre d'affaires?

On a la chance qu'il double tous les ans. On n'est pas parti de beaucoup, mais il continue à doubler et on devrait avoisiner le demi million d'euros de chiffre d'affaires pour 2021. Ca correspond vraiment à nos attentes, même si on n'imaginait pas du tout au début faire ce chiffre d'affaires avec l'activité d'aujourd'hui. Mais c'est la réalité et on a su s'adapter.

Le calendrier de l'Avent du Domaine du Goût

Le calendrier du Domaine du Goût contient avec 24 vinottes, de petites bouteilles, pour une dégustation à débuter le 1er décembre. La particularité de ce calendrier, c'est qu'il propose une dégustation à l'aveugle. Chaque échantillon comporte un numéro de 1 à 24. "On ne sait pas ce qu'on boit, et pour découvrir le vin qu'on a bu, il y a un petit système de cartes à gratter chaque jour. On y découvre l'appellation, le domaine et le millésime." explique le fondateur du Domaine du Goût, Sébastien Bricout.

Chaque jour, on gratte la case correspondant au numéro de la vinotte qu'on a dégustée - Domaine du Goût

La sélection est le fruit d'un long travail, qui commence de plus en plus tôt. "Beaucoup de vignerons nous contactent pour être dans le calendrier et pour le calendrier 2021, dès le mois de juin, on a goûté sur trois jours 120 vins différents pour n'en sélectionner que 24, en rouge, en blanc, et en rosé, des vins de toute la France." précise Sébastien Bricout.

Sébastien Bricout présente le contenu du calendrier de l'Avent du Domaine du Goût Copier