La nouvelle éco - Le Domaine du goût va à nouveau titiller vos papilles chaque jour du calendrier de l'Avent

Le Domaine du Goût prépare la fin d'année dès son début. Cette entreprise dijonnaise connaît un succès grandissant pour ses calendriers de l'Avent qui affolent les papilles mais aussi la curiosité des amateurs de vins et autres spiritueux. Outre sa version classique, le calendrier de l'Avent est en effet désormais décliné en plusieurs séries. Une version XXL avec des bouteilles, une version pour deux, une version "prestige" mais aussi une version avec des spiritueux comme le whisky, le cognac.. etc. et toujours 100% français. Entretien avec Sébastien Bricout, le fondateur et gérant du Domaine du Goût .

ⓘ Publicité

loading

Sébastien Bricout, entouré de ses calendriers de l'Avent © Radio France - Christophe Tourné

Vous avez déjà lancé votre calendrier de l'Avent 2022. Vous commencez vous pensez à Noël à partir de quand ?

Dès le 2 janvier ! A peine fini le Noël de l'année d'avant qu'on pense au Noël de l'année d'après. C'est un peu Noël toute l'année.

On rappelle le principe de base de ce calendrier. Derrière chaque case, il y a une vinote contenant un vin à découvrir et à tenter de reconnaître. C'est ce principe qui plaît ?

Exactement. C'est certainement la dégustation à l'aveugle qui plaît le plus. Au delà de la sélection et toute la partie ludique qu'on a développée autour du calendrier, avec la dégustation à l'aveugle, la carte à gratter et les grosses évolutions qu'on propose cette année. Sur chacune des vinotes ou chacun des échantillons, il y a un QR code qu'on peut flasher. On arrive ensuite sur une page internet, avec le descriptif de tous les vins, les accords mets et vins, la vinification et également des conseils en terme de conservation. C'est vraiment une expérience complète qu'on propose autour de ce calendrier.

Comment s'effectue la sélection des vins ?

C'est une partie du travail qui est très compliquée et je le dis avec le sourire. On va présélectionner à peu près 140 vins dans les différentes régions de France et ensuite on va goûter ces 140 vins blancs, rosés et rouges sur deux jours pour n'en sélectionner à la fin que 24.

Ça fait cinq ans que vous avez lancé ce calendrier de l'Avent, les ventes sont elles en progression ?

Ça progresse tous les ans, aussi bien pour les consommateurs et les particuliers en France que pour les entreprises, puisqu'on a développé un gros marché pour les cadeaux d'entreprise. Et puis également à l'international, parce qu'on a beaucoup d'étrangers qui sont très heureux de pouvoir acheter nos merveilleux vins provenant de toute la France.

Il y a plusieurs nouveautés cette année. La première, c'est que vous proposez des vins de prestige ?

On a eu pas mal de demandes. Donc dedans, il y a 24 vins. Ce sont des premiers crus ou équivalents de toute la France, donc des Bourgogne, des Pic Saint-Loup, des Saint-Émilion, des Languedoc, des vins de Loire, des vins d'Alsace. Ils permettent vraiment de faire un tour de France sur des vins avec des appellations beaucoup plus prestigieuses. Cette année, on propose également des calendriers XXL avec 24 bouteilles de 75 centilitres. C'est une grosse tour qui fait 50 kilos et un mètre 60 de haut, qu'on livre sur palette et qui marche aussi bien pour des particuliers pour faire des fêtes chez eux, que pour des entreprises qui ont besoin de faire de l'événementiel. On est capable de personnaliser le calendrier avec leur logo, leur design et ensuite de venir avec Thierry, Nicolas ou un autre de mes sommeliers, pour faire une dégustation dans leur entreprise.

Vous êtes huit collaborateurs à temps plein. Quelles sont vos perspectives de développement pour les prochains mois ?

Si on continue à croître comme c'est le cas depuis cinq ans, il y aura de nouvelles embauches sur 2023, aussi bien sur la partie fabrication des différents produits que sur la partie commerciale et sur la partie pour encadrer l'équipe.

Cette année, un QR code permet pour chaque vin d'accéder à une page dédié avec les conseils associés - Domaine du Goût

Un calendrier qui séduit de plus en plus à l'étranger

Les calendriers de l'Avent proposés par le Domaine du Goût marchent aussi très bien à l'export. "Il plaît énormément chez nos voisins. Qu'ils soient proches ou qu'ils soient à l'autre bout du monde, ce type de clientèle internationale recherche justement la qualité de nos vins. Et pour eux, c'est toujours un plaisir de pouvoir goûter 4 ou 24 vins français avec des très belles appellations quand ils sont à Berlin, à Tokyo, à New York ou à Sydney. Même si à Tokyo, Noël, ce n'est pas tout à fait la même chose que chez nous mais la notion de calendrier de l'Avent est quand même bien internationale maintenant, et en général, ce sont des gens qui ont une petite affinité avec la culture européenne, qui savent un petit peu ce que c'est qu'un calendrier de l'Avent, et ils l'apprécient d'autant plus." se réjouit Sébastien Bricout.