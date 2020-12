La nouvelle éco : Le drive des fermes de Puisaye a trouvé son public

L'idée du drive des fermes du Puisaye, qui est né lors du premier confinement, poursuit son essor: Près de trois cents clients et vingt-deux producteurs locaux y participent. Une alternative ou un complément aux grandes surfaces, qui fonctionne bien. Babette Nachbar est la coordinatrice du drive des fermes de Puisaye.

-Diriez-vous que vous avez trouvé votre public aujourd'hui ?

Oui tout à fait, nous avons répondu à une demande exprimée pendant le premier confinement. Les gens se rendaient directement dans les fermes et il a donc fallu s'organiser. Nous avons lancé le drive en juillet et depuis cela marche très bien. Nous avons fait le pari de la qualité et de la proximité.

-Comment fonctionne le drive ?

Le drive fonctionne comme une association. Tous les adhérents peuvent vendre leur production mais attention nous testons leurs produits avant de les rentrer dans le catalogue. Nous avons démarré avec dix producteurs et aujourd'hui ils sont une vingtaine. Nous venons même d'accueillir deux nouveaux .

-Par rapport à la grande distribution, êtes-vous compétitif sur les prix ?

Oui, c'est presque les mêmes prix que lorsque l'on va directement à la ferme et ce n'est pas forcément plus cher que dans la grande distribution. Les clients ont envie de mieux, de consommer des produits différents et le drive répond à cette demande et en plus tout est fait à proximité. Et puis, le drive propose de tout : viandes, fromages, légumes, produits ménagers 100% bio, farines, huiles et même des produits traiteurs.

Il y a sept points de retrait possible, à partir du vendredi après-midi, a retrouver sur : www.drive-des-fermes-de-puisaye.fr