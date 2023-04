La Nouvelle éco : le Drive fermier 36 emménage rue Jean-Jacques Rousseau à Châteauroux

Depuis sa création en juin 2020 au sortir du premier confinement, la quarantaine de producteurs locaux réunis au sein du Drive fermier 36 louait une salle à Belle Isle pour le retrait des commandes chaque jeudi. Cette salle n’étant plus disponible pour cause de travaux, la décision a été prise de louer un local en centre-ville pour plus de visibilité et plus de facilité pour la clientèle qui y travaille.

Séduire de nouveaux clients

Situé au 33 rue Jean-Jacques Rousseau, ce local est pourvu d’une vitrine où l’association va pouvoir présenter un échantillon des produits proposés avec l’espoir de séduire de nouveaux consommateurs. “Mais ce ne sera pas une boutique, précise Sandrine Kohler, la présidente, nous ne serons présents que le jeudi pour la préparation et la remise des commandes. Mais si des personnes veulent passer commande pour la semaine d’après, ce sera possible.”

Dans le contexte de forte inflation des prix des produits alimentaires, les adhérents du Drive fermier 36 ont limité les augmentations. “Ça n’a rien à voir avec ce que l’on peut observer ailleurs, souligne Sandrine Kohler. Et pour que ce soit plus intéressant pour les clients on va proposer une formule d’abonnement trimestriel à un panier bimensuel bien garni dans lequel on trouvera de la viande, des légumes, des laitages, des œufs et d’autres produits saisonniers comme les fraises et les asperges qui arrivent bientôt.”

Si l’engouement pour les produits locaux est un peu retombé depuis la période Covid, le Drive fermier 36 a conservé une clientèle fidèle et enregistre de nouveaux clients chaque semaine. Les commandes se font sur le site avant le lundi minuit pour une livraison le jeudi ou le vendredi. Douze points de retrait existent dans le département dont trois sur l’agglomération de Châteauroux.