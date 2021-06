La nouvelle éco : le fabricant de bottes Aigle relocalise des modèles dans son usine d'Ingrandes

Seule usine française du fabricant de bottes en caoutchouc Aigle, le site d'Ingrandes ne connaît pas la crise. Le groupe, qui mise sur le "made in France", vient de rapatrier dans la Vienne le modèle phare pour enfants "Lolly Pop", fabriqué jusqu'ici en Europe de l'Est. Avec des embauches à la clé.

On prend des nouvelles du fabricant de bottes en caoutchouc Aigle à Ingrandes près de Châtellerault. Une usine qui se porte plutôt bien car visiblement, avec le déconfinement, les consommateurs français plébiscitent les bottes "made in France". La marque a vu son carnet de commandes repartir au printemps après une année 2020 difficile. Et le site d'Ingrandes, seul usine française du groupe, en profite largement.

Le secteur de la chaussure a connu l'an passé une chute moyenne de 25% de son activité. Dans ce contexte morose, Aigle a su tirer son épingle du jeu avec une hausse des ventes de 14%, bien mieux que la plupart de ses concurrents.

80 embauches prévues d'ici 2023

La marque a su surfer sur sa production française grâce à l'usine d'Ingrandes. "Les consommateurs ont éprouvé lors de l'année écoulée un besoin de sortir à nouveau en plein air, un retour à la nature qui passe par l'équipement d'une bonne paire de bottes" explique Lisa Robineau, déléguée CGT de l'usine.

Labellisée "Origine France Garantie" depuis 2016, la manufacture d'Ingrandes compte 350 salariés dont 220 maîtres bottiers. Une vingtaine d'embauches a eu lieu ces derniers mois, 80 sont prévues sur deux ans pour répondre à la demande.

Produire à nouveau en France quand c'est possible

Mieux, l'usine poitevine voit désormais des modèles qui avaient été délocalisés à l'étranger revenir en France. C'est le cas de la gamme pour enfants "Lolly Pop" qui était produite jusqu'à il y a peu en Europe de l'Est.

Aujourd'hui, l'usine Aigle d'Ingrandes produit 450.000 paires en caoutchouc par an. L'objectif de la marque est d'arriver à 800.000 paires d'ici 2023. L’usine se réorganise d'ailleurs en vue de la prochaine rentrée de septembre.

Quel avenir pour la plateforme logistique ?

L'objectif est d'accompagner au mieux la montée en puissance. Une inquiétude demeure toutefois sur la plateforme logistique d'Ingrandes. Elle date, comme l'usine, de 1968. Elle est vieillissante, avec des parties amiantées. Trois projets sont sur la table : soit une rénovation, soit la construction d'un nouveau bâtiment, soit une externalisation de cette activité (avec une quarantaine d'emplois en jeu).

La CGT plaide pour une solution interne, estimant que l'argent du plan France Relance pourrait permettre de financer cet investissement. Autre argument de taille : l'existence derrière l'usine d'une ancienne ligne de fret qui pourrait permettre à terme d'évacuer une partie des marchandises par le rail et continuer à creuser le sillon d'une marque écolo-responsable.