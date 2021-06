La nouvelle éco : le fabricant de bouchons Diam Bouchage organise une formation à la levée de liège mécanisée

L'entreprise de fabrication de bouchons Diam Bouchage, basée à Céret, organise ce jeudi une journée de formation à la levée de liège mécanisée, à l'aide d'une machine. L'objectif est d'attirer plus de monde dans la filière française, délaissée à cause de la difficulté de l'apprentissage.

La levée traditionnelle du liège, à la hache, n'attire plus grand monde. C'est en partant de ce constat que l'entreprise de fabrication de bouchons Diam Bouchage, basée à Céret, a décidé d'organiser jeudi 17 juin une journée spéciale pour former des ouvriers des Pyrénées-Orientales à la technique de levée. Mais pour la première fois, une machine sera utilisée pour enlever l'écorce des chênes-liège. "Cette machine, développée en Espagne, permet de mécaniser la levée de liège", explique Fabien Nguyen, le responsable division achats liège de Diam Bouchage. "C'est une tronçonneuse portative adaptée, avec un capteur qui va détecter l'humidité, et qui va arrêter la coupe au niveau de la couche-mère permettant de fabriquer des bouchons."

Une technologie qui permet d'accélérer la formation des leveurs de liège, de plus en plus rares. "Aujourd'hui, pour pouvoir lever du liège dans les parcelles catalanes, c'est un terrain compliqué, pentu. Il fallait une machine adaptée à ce type de terrain", continue le responsable. "La levée était jusque-là manuelle, cela implique un savoir-faire transmis de père en fils qui a progressivement disparu. A la hache, il faut compter pas loin de trois saisons d'écorçage pour former un bon leveur. Désormais, on sera en mesure de former des leveurs à la machine en moins d'une semaine. Cela laisse entrevoir de fantastiques perspectives pour la suite et pour la forêt catalane."

Relancer la filière

"La filière française a vraiment été freinée, voire au point mort, à cause de ce manque de main-d'oeuvre", déplore Fabien Nguyen. Avec cette nouvelle machine, Diam Bouchage espère donc surtout relancer la production de liège en France, et plus particulièrement dans les Pyrénées-Orientales. "Le liège est une matière emblématique associée à la tradition viticole, et on veut vraiment relancer toutes ces filières locales", conclut-il.