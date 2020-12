La nouvelle éco : le fabricant de chaussures Soft'in à Romans s'en sort bien malgré la crise

Depuis la crise sanitaire, les Français semblent de plus en plus privilégier le made in France, le made in local. Exemple avec l'entreprise Soft'in basé à Romans-sur-Isère. Le fabricant de chaussures éco-responsables s'en sort bien malgré une année très compliquée.

A deux semaines et demi de Noël, vous êtes sûrement en pleine recherche de cadeaux pour vos proches. Et cette année, face à la crise sanitaire et aux confinements, beaucoup veulent acheter français, voire local.

C’est ce que constate le fondateur de Soft’in qui fabrique des chaussures et des chaussons éco-responsables à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Il était l'invité de "la nouvelle éco" ce lundi sur France bleu Drôme Ardèche. "On constate une augmentation des ventes sur notre site internet à l'approche des fêtes de Noël et une vraie prise de conscience des consommateurs, une envie encore plus forte de made in local, made in France depuis le premier confinement" précise Patrick Mainguené, fonfateur de Soft'in.

Une forte demande de made in local

'On a beaucoup perdu de ventes en mars et avril 2020 mais on a rattrapé en mai, juin, juillet. La demande de local, de faire travailler les artisans, les fabricants français est vraiment là" précise Patrick Mainguené. "Au printemps, après le premier confinement, dans les quarante boutiques qui vendent nos chaussures, on a fait du réassort, on a plus vendu que ce qu’on avait prévu finalement".

Sneaker ector, fabriquée dans l'atelier Soft'in à Romans, tricotée avec un fil issu du recyclage de bouteilles en plastique. - Soft'in

De nouvelles collaborations avec de grandes marques

"Depuis plusieurs années, la demande de produits locaux et éco-responsables est en forte hausse et cette année encore plus". "Nous avons également plus de demandes de partenariat avec des grandes marques comme l’été dernier avec notamment avec Cacharel, Agnés B, Royal Mer" explique Patrick Mainguené. "On va également travailler l'été prochain avec une grande marque mais on ne peut pas encore révéler laquelle".

