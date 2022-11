La nouvelle éco - Le fabriquant côte-d'orien de guitares "Pistol Guitars" s'installe au salon Made In France

Ce n'est pas un produit emblématique de la Côte-d'Or et pourtant, il illustre aussi l'expertise et le savoir faire de nos artisans. Jérémy Sachoux fabrique des guitares électriques dans son atelier installé depuis près de quatre ans à Viserny près de Semur-en-Auxois. Des guitares vendues sous la marque Pistol Guitars. Installé en tant qu'auto entrepreneur, cet amoureux de la musique, même s'il ne roule pas sur l'or, arrive malgré tout à vivre de sa passion, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 25.000 euros. Son métier est fait de belles rencontres et Jérémy Sachoux en parle sans fausse note. Entretien.

Jérémy Sachoux, le créateur et gérant de Pistol Guitars dans son atelier à Viserny près de Semur-en-Auxois - Pistol Guitars

D'où vous vient votre amour pour la guitare ?

Cela a commencé quand j'étais tout petit. En fait, j'avais des parents qui étaient très fans de musique. Ils m'ont bercé dedans. Mais vers l'âge de douze, treize ans, j'ai découvert des groupes et la guitare électrique, ça ne m'a jamais lâché !

Vous êtes fabriquant de guitares, vous faites tout de A à Z ?

J'en fais une partie. Et puis je m'entoure de pas mal de personnes qui ont chacun leur savoir faire. Par exemple, je ne crée pas de micros, mais j'ai des personnes avec qui je travaille, qui font ça très bien. Et c'est vraiment un travail d'équipe, à l'image d'un groupe de musique.

Quelle est la définition d'une bonne guitare pour vous ?

C'est la meilleure des questions ! En fait, chaque personne va avoir des réactions différentes par rapport à une guitare. Donc certains vont adorer une guitare et d'autres vont dire "Bah non, ce n'est pas mon choix." C'est une rencontre entre l'instrument et la personne. C'est une histoire de goût. Après, il y a des vertus qu'il faut respecter. Par exemple, l'équilibre de l'instrument, le poids, bien sûr le son. Il faut qu'elles soient fiables, originales et puis qu'elles arrivent à ce qu'on appelle à sortir du "mix". C'est à dire que, quand la personne joue, il faut qu'elle soit entendue par rapport aux autres membres du groupe. En fait, chaque projet est unique et le but de la manœuvre, c'est vraiment qu'il y ait un échange avec le musicien et qu'on réalise la guitare à deux. C'est à dire que lui apporte ses souhaits, et nous, on est là pour respecter cette sorte de "cahier des charges". Et puis créer un instrument, c'est un petit peu comme faire un bébé avec plein d'étapes, comme une échographie pour arriver à terme et puis qu'un instrument soit vivant.

Vous vous considérez plutôt comme un musicien, un artisan ou un artiste ?

Musicien, oui, je le suis, puisque je pratique l'instrument. Artisan, oui, parce que je travaille dans un petit atelier avec des outils portatifs. Après, j'ai croisé pas mal d'artistes, pour le coup, des artistes musiciens. Je me prétendrait quand même pas artiste, mais j'essaye.

Vos clients sont essentiellement de la Côte-d'Or ?

Non. Ils viennent d'un peu partout. Ça peut être d'ailleurs aussi bien au niveau national que des personnes qui sont à l'étranger. On ne les choisit pas, ce sont eux qui nous choisissent.

Parmi vos clients, il y a notamment un guitariste très connu du groupe Shaka Ponk. Il y a également Matthieu Chedid, M. Pour vous, c'est une fierté? Comment se sont passées ces rencontres ?

C'est des concours de circonstances, des "after show". On se croise. Puis de là, jailli l'idée de faire un custom ensemble. C'est tout un processus. Cela peut être très rapide et parfois, ça s'inscrit vraiment sur des années. A force de se voir et puis à un moment, il y a un tilt en disant "J'ai un projet d'album, il faudrait tel type d'instrument pour la tournée". Et le projet est lancé.

Quand vous écoutez leur musique, vous reconnaissez vos guitares ?

Non, c'est tellement mixé. On le sait parce que l'artiste nous dit quand il a enregistré telle chanson avec tel instrument, donc on en est très content. Mais très franchement, si je ne le savais pas, je ne pourrais pas forcément faire la nuance.

Une guitare électrique "Pistol Guitars" réalisée par Jérémy Sachoux - Pistol Guitars

Une première participation au salon du Made in France à Paris

Jérémy Sachoux a été contacté par la Chambre des Métiers pour être présent sur le stand régional au salon du Made In France qui se tient du jeudi 10 au dimanche 13 novembre 2022 porte de Versailles à Paris. Une première pour notre jeune auto entrepreneur.

C'est une découverte puisque là, c'est vraiment le premier salon que je fais, qui n'est pas dédié vraiment à l'instrument. C'est un salon généraliste sur le thème du "Made in France". Je pense qu'il va y avoir pas mal de personnes curieuses, qui ne font pas forcément de la guitare, mais qui s'y intéressent. J'ai prévu une basse et une guitare qui sont des modèles "standards", même si elles sont uniques. Puis j'ai deux autres instruments, donc on en aura quatre, qui ont la particularité d'avoir été réalisés avec un artwork, une peinture faite par un artiste de Côte-d'Or. En fait, je me suis dit qu'il fallait vraiment faire le maximum pour représenter notre département. Donc, ces deux guitares là seront présentes et l'artiste en question s'appelle Jérôme Leroy. Il est peintre.