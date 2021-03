La nouvelle éco : le FBI valide une technique grenobloise de capteurs d'empruntes digitales

Isorg est une société qui est née et qui est encore en grande partie située à Grenoble. Elle conçoit et fabrique des capteurs d'empreintes digitales d'un nouveau genre qui viennent d'être certifié par le FBI, la célèbre police américaine. Nicolas Bernardin directeur du développement commercial était l'invité de "La nouvelle éco" sur France Bleu Isère à 7h15 ce mardi.

Concrètement que signifie cette certification du FBI ?

Concrètement c’est une vraie porte d’entrée pour nous au niveau commercial. Il faut savoir que les capteurs d’empreintes digitales pour les marchés de la sécurité ne peuvent être commercialisés quelque soit leur lieu de production, quelque soit leur destination, sans ce "tampon officiel" du FBI. C’est ça qu’il fait foi dans le monde entier.

Dans quels domaines trouve-t-on vos capteurs d’empreintes digitales ?

On les trouve dans tout ce qui va être lié au contrôle d’accès pour des sites sensibles, des sites sécurisés, des aéroports par exemple, et ça va aussi toucher des marchés tels que la citoyenneté quand vous faites vos nouveaux passeports biométriques, vos nouvelles cartes d’identité dont on parle ce matin. On peut aussi évoquer le vote électronique qui fait l’actualité en ce moment.

L'originalité de vos capteurs c’est qu’ils sont "organiques" qu’est-ce que ça veut dire ?

C’est une première mondiale dans le sens où c’est le premier capteur organique que le FBI a certifié. Organique ça veut dire qu’il est issu de la chimie organique autrement dit la famille des polymères. C’est-à-dire que nous n’utilisons pas les filières classiques du semi conducteur mais des dérivés de plastique, ce qui fait que ça donne une production un peu plus "verte". On est sur une production à basse température, moins polluante. Les polymères sont recyclables. C’est quelque chose de très atypique.

Un capteur d'empruntes digitales conçu par Isorg - Isorg (DR)

Est-ce qu’on retrouvera un jour vos capteurs sur les smartphones ? ça reste l’utilisation la plus grand public des empreintes digitales...

Oui ! Isorg est positionné sur deux marchés principaux, celui de la sécurité qu'on vient d’évoquer, mais aussi une autre activité majeure dans le développement de la société est le marché du smartphone. On a montré en janvier 2020 au CES de Las Vegas, le grand salon de l’électronique, le premier capteur d’empreintes digitales qui permet de rendre toute la surface de l’écran du smartphone active. Autrement dit, vous pouvez poser votre doigt n’importe où sur l’écran, voire poser plusieurs doigts pour renforcer la sécurité. Au regard des données sensibles, qui transitent par nos smartphones désormais, le niveau de sécurité a besoin d’être renforcé.

Isorg est née à Grenoble, issue du CEA-Leti. Une bonne moitié des soixante-dix salariés se trouvent encore en Isère en "recherche et développement". En revanche, le siège et l'usine sont installés à Limoges.

#ma solution © Radio France -

