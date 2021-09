La nouvelle éco : le festival la Mêlée numérique cette semaine au Quai des savoirs de Toulouse

10.000 participants sont attendus cette semaine au festival "La Mêlée numérique" à Toulouse qui regroupe les acteurs du numérique et de la transformation digitale. L'Occitanie est la deuxième région en emplois dans ce domaine, derrière l'Ile-de-France.

La 21e édition du festival la Mêlée numérique prend place toute cette semaine au Quai des savoirs à Toulouse. On y retrouvera les locomotives locales du secteur comme Sigfox ou Kinéis, mais aussi Airbus, le MIN le marché d'intérêt national de Toulouse, le Stade Toulousain, la SNCF, Pôle Emploi ou encore les collectivités territoriales. Le numérique est partout aujourd'hui.

Si le tissu économique des TPE-PME de la région est peu digitalisé, l’Occitanie, forte de ses industries de pointe comme l'aéronautique, est une des régions leaders dans l’économie numérique qui représente autour de 65.000 emplois. Elle se concentre logiquement autour des pôles de Toulouse et de Montpellier.

Les métiers les plus demandés dans la région sont ceux de développeur full-stack et devOps, chef de projet, développeur mobile (IoS, Android), développeur front-end et community manager.