La nouvelle éco : le festival Pause Guitare d'Albi change de statut

L'association "Arpèges et Trémolos", qui organise notamment le festival Pause Guitare d'Albi (Tarn), passe du statut associatif à celui de SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif). Une manière de garantir son indépendance.

Le festival tarnais va changer de statut pour conserver son indépendance et se développer.

Le festival Pause Guitare d’Albi prépare son avenir. L’association Arpèges et Trémolos, qui organise le festival chaque été, va changer de statut juridique. Elle se transforme le 1er octobre prochain en Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC). Il s'agit de "créer un capital commun qui va protéger les projets culturels menés par notre structure, et qu'elle reste indépendante" explique Justine Coudé du Foresto, chargée de communication d'Arpèges et Trémolos.

Garder son indépendance, et se développer

"On est dans une période où beaucoup de grands groupes rachètent des festivals ; on voulait se protéger par rapport à ça" ajoute-t-elle. C'est une manière aussi d'assurer la transition vers une nouvelle gouvernance, alors que le fondateur Alain Navarro s'apprête à passer la main.

Les actionnaires de cette SCIC peuvent être des collectivités locales, des acteurs privés, des bénévoles de l'association, ou des simples citoyens. La part est à 20 euros, et une part égale un droit de vote.

Cette transformation était prévue avant la crise sanitaire du Covid-19, mais elle n'en donne que plus de sens, estime la chargée de communication d'Arpèges et Trémolos.