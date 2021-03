La nouvelle éco : le Flan Savary surmonte la crise

Pendant le premier confinement, la Maison Savary a préféré fermer ses portes pendant un mois et demi. Le temps de réfléchir à de nouveaux marchés. Son Flan Savary, reconnu spécialité beauvaisienne depuis 2014, était très prisé des restaurants. Mais quand les établissements ont fermé leurs portes pour éviter la propagation du coronavirus, l'entreprise familiale a dû se tourner vers de nouveaux marchés. Non seulement elle a survécu à la crise, mais les demandes de flans sont en forte hausse. France Bleu Picardie vous raconte cette success story dans la Nouvelle éco de ce jeudi 4 mars 2021 à réécouter ici.

Le laboratoire de Chambly va être modernisé pour éviter aux salariés de porter les grandes marmites chaudes de préparations de flans. © Radio France - Marine Chailloux

En se tournant vers les épiceries fines, la Maison Savary a su trouver de nouveaux marchés. Aujourd'hui 3000 flans sortent de ses fourneaux.

Un point vente a été aménagé à l'entrée du laboratoire de fabrication à Chambly (Oise). Les clients peuvent acheter des flans, viennoiseries, gâteaux au chocolat faits maison du mardi au vendredi. © Radio France - Marine Chailloux

L'entreprise beauvaisienne s'est délocalisée à Chambly, dans des locaux plus grands. Face au succès, elle doit déjà moderniser et agrandir son laboratoire. Sept salariés travaillaient pour la Maison Savary il y a deux ans, ils sont dix-huit aujourd'hui et l'entreprise compte embaucher encore six personnes cette année.