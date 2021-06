La nouvelle éco : le florain, monnaie locale de Meurthe-et-Moselle, se déconfine ce week-end

Zoom sur la monnaie locale du sud Meurthe-et-Moselle : le florain fête son déconfinement à partir de ce vendredi 4 juin et tout le week-end. Trois jours d’animation pour acheter des billets à Nancy, Vandoeuvre ou encore Colombey-les Belles pour mieux connaître cette monnaie locale utilisable auprès d’environ 200 commerces du département.

Le florain est une monnaie créée fin 2017 où chaque florain équivaut à un euro, à dépenser dans un réseau de commerces, entreprises et associations partenaires, incités eux mêmes à dépenser dans ce même réseau. Des partenaires sélectionnés car ils partagent "des valeurs de solidarité et de respect des êtres humains et de leur environnement", explique l'association.

Période difficile pour le florain

Si la crise sanitaire a poussé certains consommateurs vers les circuits courts, le florain n'a pas forcément toujours tiré son épingle du jeu, explique Steven Royer, bénévole au florain :

"Ca a profité à certains acteurs qui ont été mis en valeur. Là où ça a été dommage, c'est que cela a empêché le florain d'avoir des stands associatifs lors d'événements où l'on rencontrait les gens [...] On a encore besoin de convaincre."

Le florain est utilisé par 300 à 400 personnes, en baisse suite à cette crise sanitaire. Malgré tout, 135.000 florains circulent sur le territoire. L'association veut donc convaincre de nouveaux utilisateurs avec plusieurs axes de progression. Selon Steven Royer, le florain veut développer des équipes de bénévoles en dehors du Grand Nancy mais aussi dématérialiser cette monnaie locale afin de la démocratiser. Car le florain est encore loin de l'Eusko, la monnaie locale du Pays-Basque utilisée par près de 4 000 personnes.

Le programme complet de ce week-end #Changetesbillets est à retrouver ici.

Ecoutez la nouvelle éco tous les matins sur France Bleu Sud Lorraine à 7H17. France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.) ou à une démarche innovante. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?