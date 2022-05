La nouvelle éco - Le Foodies ouvre un deuxième restaurant près de la Cité de la Gastronomie à Dijon

L'histoire du Foodies débute en 2014. Deux cuisiniers de l'Auberge de la Charme à Prenois décident de se mettre à leur compte et empruntent 55 000 euros pour lancer un foodtruck. L'entreprise compte aujourd'hui deux camions et un restaurant à Dijon pour un chiffre d'affaires de 2 millions 700 000 euros. Le Foodies s'apprête à ouvrir un deuxième restaurant à côté de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin. Retour sur ce succès avec l'un de ses co-fondateurs, Julien Chauvenet.

Julien Chauvenet, co-fondateur du Foodies et vice champion de France du Burger Copier

Julien Chauvenet, co-fondateur du Foodies © Radio France - Christophe Tourné

Le foodies représente aujourd'hui combien de salariés ?

Aujourd'hui, on est entre 25 et 30 salariés suivant la période de l'année. Au tout début, le foodies, c'était un foodtruck. Aujourd'hui, il y en a deux et un restaurant. On travaille beaucoup, on aime ce qu'on fait. On essaye d'emmener avec nous nos collaborateurs dans l'aventure et de les faire participer à toute l'élaboration des nouvelles recettes. On essaye aussi d'aimer les gens au maximum et on espère que ça se ressent.

Je pense qu'il vous le rendent bien ?

Oui. Nos envies à la base, c'était plutôt d'aller chercher des étoiles au Guide Michelin, d'avoir un restaurant étoilé, mais on a très vite compris que financièrement, s'offrir un restaurant, ça ne rentrait vraiment pas dans nos budgets. Et donc on a eu l'idée de monter un foodtruck. C'était le premier à Dijon. L'objectif c'était, à la base, de s'en servir comme tremplin pour pouvoir ensuite acheter un restaurant et continuer notre passion, c'est à dire la restauration gastronomique. Quand on a vu l'engouement qu'il y a eu par rapport à ce qu'on proposait, on s'est simplement dit qu'on allait continuer. Travailler dans les foodtrucks, cela permet vraiment d'avoir le ressenti du client en direct. Quand le client aime, on le voit tout de suite. Quand il n'aime pas, c'est pareil. C'est du kif, tout simplement. Et de là, on a eu la suite que vous connaissez.

Vous ouvrez donc un deuxième restaurant, juste à côté de la Cité de la gastronomie. Pourquoi exactement cet emplacement ?

On cherchait un restaurant dans le secteur. Rien à voir avec la Cité de la gastronomie. C'est simplement que c'est un quartier qui se développe incroyablement. Vous avez des bâtiments qui poussent comme des champignons. Et puis notre rayon de livraison, UberEats, Deliveroo, etc, avait du mal à travailler par exemple jusqu'à Chenôve. On sait d'avance que les commandes arriveront froides, ou pas dans les bonnes conditions. Et là justement, se rapprocher un peu de la route de Beaune permet de nous rapprocher de Chenôve ou du quartier de la Fontaine d'Ouche. Ce sont des zones qu'on avait envie de toucher. On a trouvé un emplacement en face de la Cité de la gastronomie, donc ça ne pouvait pas être mieux !

Le Food-truck de Foodies, affiche fièrement son origine "Gold Coast" - DR

Ça représente un gros investissement ?

Oui, ça représente un investissement de 250 000 €. On part de rien là bas et ça fait un an qu'on est sur ce projet. Les artisans sont déjà tous très bookés. En plus de ça, ils ont énormément de retard sur leurs livraisons de matières premières. Donc forcément, c'est très compliqué.

Finalement, l'ouverture est prévue pour quand ?

On espère ouvrir entre mi- juin et le premier jour de juillet. Mais le 1ᵉʳ juillet, logiquement, on sera ouvert quoi qu'il se passe.

Vous êtes quand même à côté de la Cité de la gastronomie, vous pensez récupérer une partie des visiteurs ou de la clientèle ?

Clairement, on est là pour ça aussi. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'on est vraiment à l'entrée du site. Et pour venir manger l'un des meilleurs burgers de France sur la Cité de la gastronomie à Dijon, je pense qu'on est dans le thème.

Meilleur burger de France

Le titre est officiel car le Foodies a remporté en 2021 la coupe de France du burger. Et cette année 2022, le titre lui échappe de peu. Son chef, Kevin Muin, termine à la deuxième place nationale avec son “Caraïburger” frôlant donc le titre de meilleur Burger de France. Et commercialement, c'est un sacré plus.

"Nous avons beaucoup de nouvelles clientèles. On a des gens qui sont venus de Lyon, de Mâcon, de Louhans, de Chalon sur Saône. On a quand même une clientèle d'un beau rayon de 250 kilomètres à la ronde. C'est complètement dingue car le surlendemain de la compétition, on a eu les premières tables de Lyonnais qui sont venus au restaurant uniquement pour ça. On a été super contents, donc oui, les retombées sont bonnes. On aime ça. On est assez compétiteurs et on n'a pas envie de s'engager sur ce qu'on fait. Dès qu'il y a un concours qui nous passe sous les yeux, on s'inscrit. Nous et notre équipe." explique Julien Chauvenet.