La Nouvelle Eco: 1.131 postes à pourvoir au forum du recrutement et de l'alternance au Zénith d'Amiens

Ce jeudi se déroule le forum du recrutement et de l'alternance au Zénith d'Amiens de 10h à 17h. 85 recruteurs proposeront aux visiteurs, 1.131 postes (en alternance, CDI, CDD et intérim) dans de très nombreux secteurs professionnels. On fait le point avec la mission locale.