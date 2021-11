La nouvelle éco : Le forum "Osez l'entreprise" accueille plus de 500 entrepreneurs à la CCI de l'Isère

France Bleu Isère : Maxime Georges, qu'est-ce que vous venez chercher au forum des entreprises ?

Maxime Georges : Des conseils, de l'accompagnement, connaître les statuts juridiques, les financements, ce qu'il y a à faire et ne pas faire, et les différentes étapes à faire dans le bon ordre pour ne pas oublier des choses. Au forum, je sais qu'ils ont des banques, juristes, avocats, des personnes qui vont nous guider dans nos projets.

Vous avez crée un snack gourmand, une sorte de restauration rapide à emporter et de qualité. Vous cherchez encore un nom adéquat, et c'est tout, ou est-ce qu'il manque d'autres choses à votre projet d'entreprise ?

Je vais aller chercher de quoi finaliser mon statut, où l'enregistrer, comment l'enregistrer, à qui je dois faire appel... Et puis je viens chercher des financements, car il y a différentes possibilités de financements, de prêts d'honneur, différentes banques, il faut voir les taux. Je viens savoir ce qu'il me manque pour finaliser mon projet.

Avec la situation sanitaire actuelle, vous avez aussi des inquiétudes à dissiper grâce à ce forum ?

Oui, effectivement. Avec cette crise, il faut calculer ce qui va venir, prévoir. C'est aussi un peu l'idée du snack gourmand, avec de la nourriture à emporter. C'est le genre de commerce qui restera ouvert, contrairement au restaurant. Je viens donc m'assurer que je sois bien dans ces statuts-là, pour continuer à vendre, en cas - mais je ne l'espère pas - de nouvelles règles de fermeture.

Vous venez aussi chercher de potentiels partenaires, pour vous développer, en Isère et ailleurs ?

Oui, aussi, dans le sens où ça donne pas mal d'idées. [Au forum], on entend d'autres entrepreneurs, avec d'autres concepts, et puis ça peut effectivement devenir des partenaires par la suite. Vous avez tout ce qui peut faire partie d'un plan d'affaires : financement, aides, juridique. Il y a plusieurs catégories à remplir, pour s'assurer que quand on va présenter le financement, et tout ce qui est juridique, qu'on ait fait le nécessaire, et éviter de devoir tout recommencer.

Pour tout savoir sur le forum "Osez l'entreprise" : https://www.osezlentreprise.com/

