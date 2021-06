La nouvelle éco : le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet a un nouveau chef d'exploitation

Le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet propose une balade avec une arrivée au cœur du village en 20 minutes depuis un départ à Montfort. Un nouveau chef d'exploitation a récemment été nommé. Arnaud Gaillac était notre invité à 7h15 dans la rubrique "la nouvelle éco".

France Bleu Isère : Vous avez été nommé il y a deux semaines et vous découvrez un nouvel univers après une carrière dans les remontées mécaniques aux Ménuires et à Courchevel, notamment. Ce nouveau poste est un challenge pour vous ?

Arnaud Gaillac : "Ce nouveau poste est un sacré challenge personnel. Il faut dire que travailler pour la régie de Saint-Hilaire-du-Touvet est un changement après avoir travaillé pendant une dizaine d'années dans les Trois Vallées."

En quoi est-ce un changement ?

Ce ne sont pas du tout les mêmes domaines. Maintenant, je travaille dans un domaine à taille humaine. Etant originaire des Pyrénées, j'ai l'impression de m'y retrouver.

Le funiculaire de St-Hilaire-du-Touvet fêtera ses 100 ans en 2024. Sa réputation n'est plus à faire mais l'installation a dû fermer pendant les confinements. Est-ce qu'aujourd'hui, le public est de retour ?

Oui, suite à la crise sanitaire, le public est bien présent. On sent que les gens ont besoin de prendre un bon bol d'air et de sortir un peu de tout cela. Depuis notre réouverture le 22 mai, on accueille beaucoup de monde sur le site.

Est-il préférable de réserver ?

L'idéal est de réserver oui. Nous avons mis en place un nouveau système de réservation dans lequel vous pouvez choisir votre heure de montée et votre heure de retour. Nous sommes ouverts du mercredi au dimanche et tous les jours à partir du 1er juillet.

Comment vous adaptez-vous à la crise sanitaire ? Notamment pour le respect des jauges...

Nous accueillons 35 personnes au lieu de 40 habituellement. Nous nous sommes adaptés et cela fonctionne très bien comme cela.

Quelles sont les aides que vous avez reçues du gouvernement ? Est-ce suffisant pour vous en sortir financièrement ?

Nous fonctionnons en régie à autonomie financière. Nous attendons encore quelques réponses mais nous avons déjà bien été aidé par la mise en place du chômage partiel car la masse salariale est ce qui nous coûte le plus cher. Nous comptons aussi beaucoup sur le retour du public cet été.

Vous aviez entrepris de gros travaux sur la gare basse. Sont-ils terminés aujourd'hui ?

Tout est terminé. La gare basse est quasiment toute neuve, il y a une nouvelle aire d'accueil, une nouvelle boutique et nous sommes prêts à recevoir le public.

________________________________

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?