La nouvelle éco : le Gaumont Comédie de Montpellier ouvre ses salles aux tout petits

Tous les matins France Bleu Hérault donne la parole aux entreprises du département pour savoir comment elles ont vécu le confinement et surtout comment se passe la reprise. Ce matin gros plan sur une initiative du cinéma Gaumont Comédie à Montpellier.

La fréquentation des cinémas s'est effondrée de plus de 70% cet été. La faute à la pandémie de coronavirus mais également à l'absence de blockbusters sur les écrans. L'opération "Ma mini séance" proposée au Gaumont Comédie est une manière d'attirer de nouveaux spectateurs.

"Faire découvrir le cinéma à son enfant est un moment magique, un souvenir que les parents et les enfants n'oublient pas...lorsque les lumières se tamisent, les petits coeurs commencent à battre très fort. Et quand le film débute enfin, c'est le grand émerveillement" racontent les Cinémas Pathé Gaumont à l'origine de l'opération baptisée : Ma mini séance

Des séances spécialement conçus et adaptés aux enfants de 3 à 6 ans

Dans une salle semi-éclairée (pas de noir complet), avec un niveau sonore adapté aux jeunes oreilles, petits et grands pourront découvrir des films à l'affiche, des reprises de programmation ou des moyens métrages. La durée des projections, autour d'une heure, est ainsi parfaitement adaptée à l'attention des plus jeunes. Rendez-vous tous les mercredis, samedis et dimanches au cinéma Gaumont Comédie à Montpellier.

Depuis le mercredi 30 septembre, les tout-petits peuvent découvrir une sélection de quatre épisodes des aventures d' Ernest et Célestine. À partir du 14 octobre, ils s'émerveilleront devant Les Mal-aimés, un programme constitué de quatre jolies histoires animées en papier découpé qui sensibilise les enfants aux enjeux écologiques.

