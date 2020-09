La nouvelle éco : le GERPLAN donne un coup de pouce aux circuits courts dans le Haut-Rhin

C'est un dispositif qui fête ses 20 ans d'existence : le GERPLAN ou le plan Haut-Rhinois de Gestion de l'espace rural et périurbain. Ce plan permet de soutenir des projets de circuits courts ou encore d'aménagements paysagers, pour protéger le climat et les espèces. GERPLAN a été lancé par le conseil départemental du Haut-Rhin.

En l'espace de 20 ans, 1.200 projets ont pu obtenir des subventions, pour un total de plus de 10 millions d'euros.

Une subvention pour le magasin de circuit-court " Fraîcheur Paysanne"

Parmi les bénéficiaires du ce dispositif : le magasin de circuit-court "Fraîcheur Paysanne", installé le long de la RD20 à Ruelisheim. Il a disposé d'une subvention de 3.600 euros, pour sa campagne de promotion.

"Cela a permis le financement de la création du logo et des flyers, pour lancer le magasin. Cela représente la moitié de notre budget publicité, cela a été un bon coup de pouce," souligne Véronique Koehl, productrice de fruits et légumes bio. Elle fait partie des huit associés de l'enseigne.

Pas uniquement une aide financière

Mais ce n'est pas seulement une aide financière, c'est aussi une aide logistique. "On les aide aussi à s'organiser et à les mettre en relation avec les consommateurs via le site "ma ferme 68"," ajoute Michel Habig, le président de la commission agriculture environnement et cadre de vie au Conseil Départemental du Haut-Rhin.

Avec la collectivité européenne d'Alsace qui verra le jour en janvier 2021, le dispositif s'élargira à l'échelle alsacienne. Avec toujours, parmi les objectifs : les défis environnementaux, climatiques, alimentaires et sociaux actuels, explique le Conseil Départemental du Haut-Rhin.

