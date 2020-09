La nouvelle éco : le gîte de Courtelevant reprend après quatre mois d'arrêt

Patrick Dupuis, le gérant des gîtes du Moulin Marion du côté de Courtelevant dans le sud du Territoire de Belfort, était l'invité de La nouvelle éco à 7h15 sur France Bleu Belfort Montbéliard. Son gîte, ouvert en 2018, peut accueillir en moyenne une cinquantaine de personnes pour des mariages ou des séminaires d'entreprises.

"On a eu beaucoup de report de mariages, séminaires et autres organisations à l'automne, et là on a beaucoup de groupes qui reviennent dans nos gîtes, on peut accueillir en hébergement 40 personnes", explique Patrick Dupuis. Il a repris son activité fin juillet après quatre mois d'arrêt.

Il n'y a pas du tout de relâchement, on voit des comportements respectueux

Depuis la reprise, les règles d'hygiène ont été renforcées. "On est sur de la pédagogie plus que sur du contrôle : à partir du moment où les personnes rentrent dans nos gîtes, on n'a pas la possibilité de vérifier leur comportement, mais on a un système d'affichage et une communication en amont avec les personnes" pour les sensibiliser aux geste barrière.

Emmanuel Macron a appelé cette semaine les Français à être plus vigilants face au Covid-19 "dans les moments de vie privée". Patrick Dupuis a-t-il noté un certain relâchement dans son gîte ? "Il n'y a pas du tout de relâchement, on voit des comportements respectueux et citoyens, la totalité des personnes portent le masque", assure-t-il.

Les personnes ne sont pas gênées par le port du masque en groupe

"Le masque devient maintenant un accessoire vestimentaire qui peut compléter la tenue festive lors d'un mariage, on a des couleurs qui peuvent être ajustées à la tenue des personnes, je ne crois pas que les personnes actuellement soient gênées par le port du masque en groupe", témoigne Patrick Dupuis.

