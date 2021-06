La nouvelle éco : le golf du Coiroux est resté bien vert malgré la crise

C'est l'un des rares 27 trous de la région. Le golf du Coiroux à Aubazine vient d'être classé parmi les 10 plus beaux de la Nouvelle Aquitaine. Une reconnaissance de prestige qui lui permettra sans doute d'attirer encore plus de monde que ces derniers mois espère Christèle Coursat, la présidente du syndicat intercommunal du Coiroux qui gère le lieu. "Nous avons eu la chance de maintenir l'activité ouverte pendant la période du covid" précise-t-elle.

Des nouveaux golfeurs

Et de fait les amateurs ne s'en sont pas privé. "À cette période-là on avait tous envie de prendre l'air, d'être à l'extérieur. Outre les contraintes sanitaires obligatoires on pouvait jouer, en solo certes, mais on avait la possibilité de jouer". Le golf du Coiroux a de plus pu rapidement rouvrir son école et y accueillir les enfants, nombreux. Cette crise a même permis de "donner un coup de jeune à l'activité" assure la présidente. Il s'est doté d'une école de golf pour adulte, débutant ou reprenant la pratique. Des tout nouveaux golfeurs se sont donc lancés ces derniers mois. Et le nombre de gens venus juste pour découvrir et taper dans une balle le temps d'un après-midi n'avait jamais été aussi important.

à réécouter La nouvelle éco : un coup de jeune pour le golf du Coiroux à Aubazine

Un green plus vert

Le syndicat du Coiroux ne s'assied toutefois pas sur ces lauriers. Des travaux vont bientôt avoir lieu pour rénover en particulier le practice et donner plus de confort aux golfeurs. Parallèlement il s'est engagé dans une démarche environnementale. Une demande de plus en plus de la clientèle précise Christèle Coursat. "Nous travaillons de moins en moins avec des produits phytosanitaire. Parce que nous sommes conscients que cet espace nature, nous devons le préserver pour mieux accueillir les visiteurs". Et le green ne s'en porte pas plus mal assure la présidente. "Même si c'est un peu plus long, on réussit à résorber une grande partie de ces mauvaises herbes, entre guillemets, sur les greens qui ont tendance à ralentir nos balles".