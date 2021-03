La nouvelle éco : le Grand Cognac récompense une future épicerie 100% écolo à Jarnac

Le Grand Cognac a récompensé deux projets d'entreprise innovante dans le cadre du concours "Cocoboost". Les lauréats sont une épicerie 100% écolo à Jarnac, et un soda alternatif.

Le concours "Cocoboost" organisé par le Grand Cognac a récompensé deux projets innovants. La grande gagnante s'appelle Christelle Chassaing est a porté devant le jury son projet d'épicerie.

"Mon projet est d'ouvrir une épicerie qui propose de la vente en vrac. Et une production locale ou régionale. je souhaite promouvoir le made in Charente à Jarnac", explique celle qui recevra un accompagnement financier de la communauté d'agglomération. Son commerce fera aussi la promotion du "zéro déchets", une tendance qui vise à limiter les emballages inutiles et donc l'encombrement de nos poubelles.

Le deuxième lauréat est Thomas Lachaniette. L'ingénieur agricole souhaite commercialiser un soda alternatif aux grandes marques classiques. "J'ai réussi à mettre au point une eau pétillante sous forme de poudre. Il suffit de mélanger la poudre avec de l'eau. L'idée est de créer d'autres sodas sur ce même modèle. " Impossible pour le moment de lui demander sa recette, elle est très confidentielle. "Elle n'est pas encore brevetée", justifie le gagnant du prix coup de cœur du jury. Mais il l'assure : "C'est à partir d'ingrédients d'origine naturelle."