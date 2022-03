La nouvelle éco : le Grand National du trot, un enjeu économique pour l'hippodrome d'Amiens

On l'appelle le Tour de France des trotteurs. Le Grand National du trot (GNT), dont c'est la 40e édition cette année, s'ouvre ce 9 mars à l'hippodrome d'Amiens. Le tournoi, qui va se dérouler sur plusieurs champs de course et durer neuf mois avec une finale prévue à Vincennes le 4 décembre, compte 16 participants. Mais le GNT, c'est aussi un enjeu économique. Le président de l'hippodrome d'Amiens, Philippe Levasseur, l'a expliqué à France Bleu Picardie.

France Bleu Picardie : Quelles retombées économiques peut apporter un événement comme le Grand National du trot à l'hippodrome d'Amiens ?

Philippe Levasseur : On a par exemple collecté en 2020, sur la course du Quinté, la somme de 14,7 millions d'euros. Disons que cette collecte nationale équivaut aux grandes épreuves du dimanche. Cela fait du bien économiquement, et ça fait surtout du bien d'avoir la primeur de ce tournoi qui lance véritablement la saison, et qui fait prendre conscience aux collectivités de notre rôle économique, de notre rôle dans la filière hippique. C'est très important.

Cette année, vous espérez récolter quelle somme ?

Sur la course elle-même du Quinté régional, donc la première du Grand National du trot, on espère collecter dans les 8 millions d'euros. Et sur cette somme, nous percevons environ 40.000 euros.

Ces 40.000 euros, ils vont vous servir à quoi ?

Au fonctionnement de l'hippodrome, puisque c'est une véritable petite entreprise qui a environ 8 salariés à temps complet, mais aussi pour l'entretien des pistes, la communication .... Donc ça nous permet de faire face à nos charges annuelles. Pour nous, l'essentiel, c'est de faire le maximum de chiffre pour valoriser notre hippodrome et qu'il garde sa place au sein des hippodromes français.

Combien coûte une place pour le Grand National du trot ?

Dans un but d'accessibilité, on a ramené l'entrée à 4 euros. C'est une somme assez modique, compte tenu du fait que c'est un spectacle de quatre heures et qu'on aura pas mal d'animations.

Le public sera-t-il au rendez vous ?

Je pense qu'on peut être confiant. Par exemple, au restaurant panoramique, on a une capacité d'environ 300 personnes et on a déjà pas mal de réservations. On peut espérer avoir environ 2.000 personnes sur l'hippodrome pour le lancement du tournoi.