La nouvelle éco : Le Grand Saloir Saint Nicolas recrute 150 saisonniers en Ille-et-Vilaine

Le Grand Saloir Saint Nicolas alimente essentiellement les charcutiers traiteurs mais aussi les grandes et moyennes surfaces. Autant dire que la période de noël est une période cruciale avec la production de produits de charcuterie festifs, très demandés par les traiteurs. L'activité est à son maximum, il faut donc des renforts en opérateur de fabrication, de conditionnement, des préparateurs de commandes, des palettiseurs et des agents de quai. Il y a 150 emplois saisonniers à la clé sur le site de production de Breteil et sur la plateforme logistique de Bédée mais cette année très difficile de les trouver. " On a des difficultés de recrutement liées au marché en tension. C'est très compliqué dans l'agroalimentaire en Bretagne d'autant que d'autres secteurs d'activité recrutent également " explique Mathieu Effray, le responsable des ressources humaines.

De petits ateliers et des rotations de postes

L'industrie agroalimentaire ne semble plus vraiment attirer les candidats à l'emploi : travail à la chaine, de nuit, dans le froid et payé au smic, les freins sont nombreux mais pour les séduire, Mathieu Effray affiche la différence du Grand Saloir Saint Nicolas : " On est plutôt sur des petits ateliers de 3 à 4 personnes avec une rotation sur les postes qui permet aux gens de faire plusieurs postes différents dans la journée ou dans la semaine et donc de solliciter d'autres parties du corps et de moins forcer sur les bras ". Et c'est justement cet argument qui séduit Sabrina, 38 ans et candidate pour travailler au Grand Saloir Saint Nicolas. Cette habituée de l'industrie agroalimentaire a postulé sur les conseils d'une amie qui y travaille : " Ce qui m'intéresse le plus c'est que ce ne soit pas une grosse chaine de production, que ce soit un peu moins intensif au niveau de la cadence. Je serai peut être moins cassée à cause du travail en fin de journée ".

Des jobs dating tous les mardis et jeudis

Pour son recrutement, le Grand Saloir Saint Nicolas organise des jobs dating tous les mardis et les jeudis à 9 heures 30 et 14 heures et ouvre ses candidatures à tous les profils avec la possibilité à terme de poursuivre en CDD puis en CDI l'an prochain. Ce jeudi là , ils sont seulement huit à se présenter mais que se passera t-il si l'entreprise ne trouve pas ces 150 saisonniers ? " On sera sur des décisions stratégiques d'entreprise à savoir si on maintient notre niveau d'activité ou si on est obligé de le réduire " explique Mathieu Effray.

Pour participer aux jobs dating des mardis et jeudis, les candidats doivent se présenter muni de leur CV et s’inscrire préalablement au 06.31.23.01.06 ou contacter par mail : recrutement@loste.com