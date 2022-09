La nouvelle éco en Isère : le gratin dauphinois, bientôt un produit de luxe ?

Parmi les victimes de la sécheresse cet été, il faut désormais compter la pomme de terre, qui pour maintenir ses rendements, a du être arrosée plus souvent qu'à l'habitude. Conséquence : une hausse de son prix ces dernières semaines. Même chose pour le lait, dont la production a aussi souffert des manques d'eau. Deux ingrédients essentiels à la préparation du gratin dauphinois. Et la liste des matières premières alimentaires touchées ne s'arrête pas là.

Pour les restaurateurs qui souhaitent garder leur entreprise rentable, c'est parfois un casse-tête, comme en témoigne Ludovic Sultan, co-gérant du Gratin Dauphinois, un restaurant grenoblois : "Les produits laitiers ont particulièrement augmenté, on peut voir une hausse de 20 à 40% sur certains produits. Les légumes aussi ont augmenté, avec la sécheresse certains vont commencer à manquer. A partir de là, l'offre et la demande vont se faire sentir".

Adapter les prix ou modifier la carte

Quelles solutions pour les restaurateurs ? Pour rester rentable, il faut parfois revoir les prix à la hausse sur le menu. "Sur certains produits, nous sommes dans l'obligation d'augmenter nos prix pour simplement équilibrer la marge", se désole Ludovic Sultan. Pas question en revanche de toucher au gratin dauphinois ! "C'est notre produit phare, nous restons sur le même prix car c'est vraiment le nerf de la guerre de notre restaurant. Nous nous sommes plutôt permis d'augmenter le plat du jour pour pouvoir pallier ça. Nous n'augmentons donc pas tous nos prix mais nous essayons de trouver une balance la plus équitable".

Autre solution mise en place ici : adapter l'offre de la carte : "Nous avons des suggestions le soir, donc les prix varient en fonction des sélections que nous pouvons faire. Nous sommes obligés de sélectionner nos produits en fonction des promotions que nos fournisseurs nous proposent. Les variations de prix sont démentielles ! Par exemple le poisson du jour : avant nous étions sur une fourchette de 9-10€, aujourd'hui pour le même produit on est aux alentours de 15-16€. C'est donc _un produit que nous proposons de moins en moins_, parce que ce n'est pas possible de pouvoir suivre à des tarifs aussi élevés".

Une contrainte mais aussi une opportunité pour les restaurateurs

Et l'avenir ne s'annonce pas mieux : les légumes d'automne et d'hiver devraient à leur tour se faire rares. "On s'adapte en fonction de ce qu'on peut nous proposer. Il risque d'y avoir un peu plus de redondance dans ce que nous pourrons proposer. Mais de toute manière nous n'aurons pas le choix donc il faudra faire avec", explique Ludovic Sultan, fataliste. Mais c'est aussi l'occasion pour son restaurant d'innover : _"_On passe sur des produits végétariens par exemple, ce qui nous permet de répondre à une demande qui est de plus en plus forte. Donc voilà, nous profitons de cette rupture et de ces manquements pour essayer de trouver de nouvelles choses pour nous adapter".

Reste qu'une certaine inquiétude persiste dans le milieu de la restauration, dont témoigne Ludovic Sultan : "Le restaurant reste un loisir, et malheureusement quand il nous manque un peu de sous à la fin du mois, les loisirs sont les premières choses à sauter. Donc nous essayons de proposer un service de qualité avec des produits frais, manufacturés tous les jours. Un service de qualité aussi ! Dans un établissement qui a mon sens est plutôt joli et accueillant. Donc nous essayons d'avoir une trame qui peut faire plaisir au client et jouer là-dessus. On essaye de garder des prix qui sont relativement attractifs par rapport à ce qu'on peut offrir. Donc on va faire ce que l'on sait faire : serrer les dents et voir un peu comment ça se passe".

