La nouvelle éco : le grenoblois Alexandre Mulliez livre son guide pour gérer ses émotions en temps de crise

Le grenoblois Alexandre Mulliez tire les leçons de ses expériences professionnelles de manager dans un petit guide illustré qu'il vient de publier à compte d'auteur. Il est venu présenter son livre dans "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce lundi.

Comment lutter soi-même contre ses propres démons ? Comment aussi mieux affronter les situations de crise ? C'est l'objet du livre Autocoaching en situation de crise signé Alexandre Mulliez. INTERVIEW.

Peut-on "s'auto-entraîner" à gérer ses propres émotions ?

Tout à fait. Je veux d'ailleurs rendre un petit hommage, dans le contexte qu'on vit, aux entrepreneurs, les dirigeants et les managers. Donc ce livre oui, c'est une envie de partager mon expérience, de s'auto-stimuler. On peut trouver soi-même les clés de la relance et du rebond.

Ça s'adresse à celles et ceux qui ont des équipes en charge, qui doivent se relever, qui peuvent trouver la force en eux mêmes pour la transmettre aux autres. Donc oui, ça parle à tout le monde, mais surtout à ceux qui ont besoin de manager les autres.

Pourquoi vous-êtes-vous lancé dans l'écriture de ce petit guide ?

C'est un vrai partage, de mon expérience personnelle. J'ai traversé plusieurs crises dans ma vie professionnelle. Aujourd'hui je manage une équipe de maintenance de réseaux électriques. Je pense à elle ce matin. Je me suis retrouvé lors du premier confinement sans cette équipe opérationnelle puisqu'on était tous en télétravail. Alors, j'ai repris les quelques écrits que j'avais fait en 2009 lors d'un burn-out professionnel et je me suis dit "Il faut que je partage tout ça. Il faut que je raconte ce qui m'est arrivé et que je le propose à ceux qui vivent les difficultés en ce moment".

Votre guide est articulé en trois parties et sous la forme de petites fiches pratiques, pourquoi ce format ?

J'ai lu beaucoup de livres sur cette thématique, évidemment, mais moi je souhaitais que ça soit facile, rapide et surtout didactique et ludique. Je l'ai mis dans les mains de certains enfants et ils étaient attirés par les dessins. J'ai donc travaillé avec un illustrateur Philippe Elie Kassabi. Je voulais que ça soit simple, qu'on puisse ouvrir n'importe quelle page et qu'on puisse être accroché. Sur chaque page il y a une notion, un concept que je présente (exemple : savoir dire "non", maîtriser son stress, savoir décompresser...). Je donne des conseils et une liste de choses à éviter de faire.

Le livre est préfacé par le champion olympique de ski de bosses Edgar Grospiron, pourquoi lui ?

J'étais, je pense, son meilleur fan en 1992 lors de son sacre à Albertville. J'avais son poster dans ma chambre. On s'est vu récemment. On a partagé sur cette thématique qui nous concerne tous. Il a accepté de préfacer le livre. En ce moment, on a tous envie de rebondir et de relancer l'activité dans le pays. Les sportifs sont très forts pour relever ce genre de défis, pour aller puiser des ressources et savoir rebondir en cas de difficultés. Ce sont des modèles.

