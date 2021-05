La Nouvelle Éco : le groupe Berry VSP, Voitures Sans Permis, voit ses ventes repartir

Si le marché de l’automobile a été fortement touché par la crise sanitaire avec un recul des ventes de 20 à 30 %, il n’en va pas de même pour celui des voitures sans permis. En progression de 7 à 10 % au plan national depuis 2018, il n’a pas dévissé en 2020 comme le confirme Clément Talpin, co-gérant avec son épouse Émilie, du groupe Berry VSP qui compte quatre concessions, dont une à Bourges et une à Châteauroux. “Les ventes sont restées stables puis sont reparties à la hausse. Nous sommes à +7 à 8 % sur le 1er trimestre 2021, précise-t-il. En revanche, notre activité réparation a été en baisse du fait notamment des limitations de déplacement.”

Une nouvelle clientèle

Qualifiée il y a quelques années encore de “pots de yaourt”, les voitures sans permis se sont forgées une image plus positive liée aux améliorations apportées. Plus stylées, moins bruyantes et mieux équipées, elles séduisent aujourd’hui une clientèle plus jeune. Depuis 2013, il est possible de conduire une voiture sans permis – qui nécessite toutefois le permis AM - dès l’âge de 14 ans. “C’est devenu très tendance auprès des jeunes. Ça a démarré en Italie où ils représentent 90 % des conducteurs”, explique Émilie Talpin. Bridés à 50 km/h, ces véhicules sont aussi vus comme plus sûrs que des deux roues. Par ailleurs, en zone rurale, ils constituent une réponse aux problèmes de mobilité.

Berry VSP propose des véhicules de fabrication française. Le marché du neuf est sous tension : sur certains modèles, il faut compter un délai d’un mois et demi, “même si nous essayons d’avoir du stock”. Et les occasions sont très recherchées : “On ne peut pas répondre à toutes les demandes, en particulier pour des budgets de 5 000 à 6 000 euros", reconnaît la co-gérante.

La crise sanitaire a donc eu un impact limité et n’a nullement contrarié le projet d’Émilie et Clément Talpin de déménager leur concession de Châteauroux à Cap Sud avec une ouverture prévue en mars ou avril 2022. Actuellement avenue d’Argenton, ils manquent de place pour pouvoir se développer. Les travaux doivent démarrer en septembre.