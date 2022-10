La nouvelle éco : Le groupe Bordet champion de la transition verte à Leuglay

C'est une belle progression qu'enregistre depuis quelques années le groupe Bordet à Leuglay. Son chiffre d'affaires effectue un bond de 50% en un an pour atteindre 5,2 millions d'euros en 2022 et cette PME spécialisée dans la production de dérivés du charbon, vise une croissance de 30 à 40% de plus l'an prochain. Et le tout, en réduisant au maximum son empreinte carbone. Elle emploie une quarantaine de personnes. Son président, Cyril Florès, voit donc l'avenir avec optimisme. Entretien.

Cyril Florès, président du groupe Bordet à Leuglay - Groupe Bordet

Quelle sont les pistes de travail du groupe Bordet pour réduire son empreinte carbone ?

On est en train de structurer l'entreprise, de construire une nouvelle industrie pour partir d'un point en 2016, date à laquelle j'ai pu acquérir la société, pour arriver en 2025 - 2026 à une industrie 4.0. C'est tout l'intérêt du programme, de réduire l'empreinte carbone que notre société et nos produits émettent et de pouvoir atteindre pour une PME, un taux d'émission de carbone très bas, voire neutre. On travaille par exemple sur le transport de nos collaborateurs pour du covoiturage, sur le transport de nos produits et ceux de nos approvisionnements en matières premières, et notamment notre approvisionnement de bois pour qu'il soit en circuit encore plus court, en trouvant des scieries plus proches.

Le carbone en l'occurrence, on le retrouve dans vos charbons végétaux purs à plus de 90 %. Quels sont les débouchés ?

Déjà, on connaît le plus classique, le charbon de cuisson à travers le barbecue, donc les loisirs et les restaurants. Aujourd'hui, le carbone, on en retrouve beaucoup dans du charbon actif, dans la cosmétique, dans l'alimentaire, dans la filtration de l'eau et de l'air et également en bio char pour l'agriculture qui est un amendement de sol.

Est-ce que la certification "Agriculture biologique" pour votre gamme de charbon actif vous a permis de gagner des parts de marché sur les compléments alimentaires et les cosmétiques ?

On est distribué par de grandes marques. Ça nous permet progressivement de gagner de nouveaux marchés. On a obtenu cette certification en juin - juillet 2020 donc c'est quand même quelque chose d'assez récent. On rentre de plus en plus dans les linéaires avec notre produit complément alimentaire bio. Pour la cosmétique, c'est un peu plus long.

Vous visez également d'autres marchés à l'export ?

C'est quelque chose qui est envisageable et envisagé. On travaille sur la purification des biogaz, sur les super condensateurs. On a également un programme de recherche sur la filtration de l'eau potable et des effluents industriels. Je vous parle de ces programmes de recherche parce que c'est que la grande difficulté de l'export avec le charbon de bois. Le charbon de cuisson est léger mais très volumineux, donc avec un coût de transport important, donc l'export est très compliqué. Le charbon actif, qui est de la poudre, peut avoir un coût de transport bien moins important et permet donc de l'exporter un peu plus loin. Il y a toujours cet enjeu dans l'empreinte carbone, c'est l'économie de demain. Il faut arbitrer entre cette empreinte carbone et ces marchés un peu plus lointains.

Du charbon - Groupe Bordet

De multiples débouchés pour le carbone

Le carbone est utilisé partout aujourd'hui, par exemple dans les super condensateurs qui sont, pour l'essentiel, produits en Asie. L'objectif pour le groupe Bordet est donc de pouvoir industrialiser en France ces produits à forte valeur ajoutée. Ce sont des électrodes qui permettent de stocker de l'énergie et de la libérer de manière rapide. La groupe travaille aussi sur la purification des biogaz. "On utilise le charbon actif pour éliminer des molécules toxiques telles que le dioxyde de soufre pour pouvoir produire du biométhane. La recherche nous permet d'élargir les possibilités d'utilisation du carbone et de prospecter dans de nouveaux marchés." explique Cyril Florès tout en rappelant que l'objectif de cette nouvelle économie, reste la transition énergétique et plus verte.