La nouvelle éco : le groupe Casino ouvre O'caZ, un magasin de produits d'occasion à Chenôve

Les enseignes de la grande distribution se mettent à l'occasion ! Le groupe Casino vient d'ouvre O'caZ, un magasin qui vend à la fois des produits neufs destockés, et des produits d'occasion. Il s'est implanté le 21 septembre dernier à deux pas du magasin Géant Casino à Chenôve, rue de Longvic. C'est le deuxième magasin O'caZ ouvert en France après celui de Haute-Loire en août. Michel Menneteau, le directeur de l'offre et des partenariats chez Casino France nous explique le concept.

France Bleu Bourgogne : Très concrètement, dans ce magasin O'caZ, qu'est ce que l'on y trouve?

Michel Menneteau : Nous y trouvons des produits neufs à des prix imbattables sur des produits essentiels d'une part, et d'autre part des produits d'occasion. Et enfin, nous y trouvons des facilités de paiement pour donner accès à tous aux produits valorisés. Ces produits viennent des arrivages de grandes marques qui proviennent de chez les déstockeurs. Et puis des produits de déstockage de nos magasins et entrepôts.

Le nouveau magasin O'caZ se trouve sur la zone commerciale de Chenôve, près de Géant Casino. - Casino

Et ça vaut vraiment le coup. Est-ce que vraiment c'est moins cher ?

Oui, c'est moins cher, jusqu'à 70 % moins cher que le neuf sur des grandes marques. L'expérience sur nos marqueurs prix dans nos enseignes, "Plus bas, y a pas", et l'appétence pour ce type d'enseignes ont guidé notre réflexion quant à la pertinence de créer ce magasin maintenant. Avec des coûts aussi puissants et forts.

Qu'est-ce qui peut contribuer finalement au succès de votre enseigne ? Est-ce que dans ce contexte d'inflation, c'est l'occasion pour les gens d'aller faire de bonnes affaires ?

C'est exactement ça. C'est faire des bonnes affaires parce que nous proposons au quotidien des produits originaux pour équiper et décorer la maison, un assortiment alimentaire avec des prix bas, puis une offre très large de produits droguerie, hygiène, parfumerie. Tous les jours, il y a un événement avec des arrivages hebdomadaires, du déstockage et puis des produits aussi qui collent à la saisonnalité. Un stock qui est finalement constamment renouvelé. Et c'est ce qui fait la force de cette enseigne, renouveler de façon permanente nos offres pour pouvoir étonner nos clients et amener des petits prix.

Les produits de seconde vie proposés par le magasin proviennent principalement d'une entreprise de recyclage. - Casino

Ce qui fait aussi la force de ce concept, ce sont aussi ces produits de seconde main, par exemple ?

Oui, c'est un axe fort sur notre commercialisation. Dans le concept, vous retrouvez des produits de seconde main ou de seconde vie, nous commençons sur l'habillement avec un fournisseur prêt-à-changer et des produits reconditionnés autour de la téléphonie notamment. C'est essentiel de proposer ce type d'offre, il y a une vraie appétence autour de nos clients.